孫文學校龍舟隊 糖城成立

「孫文學校龍舟隊」成立，歡迎有志之士參與。(陳煥澤提供)

經過月餘籌畫，多方努力，中國國民黨休士頓 分部4月2日在糖城Lost Creek Park舉行黨員大會，並成立孫文學校龍舟隊。

上午11時，大會首先由主辦人、國民黨休士頓分部常委唐心琴指出，嚮應黨中央10萬黨員回歸號召，在她個人堅持及所有委員通力合作下，幫助超過50位失聯黨員恢復黨籍。在去年國父逝世紀念日成功舉行植樹活動，在僑教中心種下一棵取名「大吉大利」橘樹。並由美南支部常委甘幼蘋領導，積極和國民黨達拉斯分部黨務交流，合併兩分部的第21屆全國海外黨代表選舉，順利完成上級交付任務，並在全美創建休士頓黨員Line社交群組，並完成黨員分組，強化黨員交流丶互助、動員及服務功能。

會中並頒發晉齢奬狀奬章，並有資深黨員，前中華民國 駐休士頓外交官朱約翰心得分享，86歳的老黨員依然神釆奕奕，時刻關心黨和國家的發展，令人敬佩。

中國國民黨休士頓分部黨員在糖城舉行黨員大會。(陳煥澤提供)

21屆全國黨代表陳煥澤報告成立「孫文學校龍舟隊」。他表示，未來將邀請台灣舞獅民俗傳人第三代徐威立前來協助，他個人將擔任孫文學校龍舟競賽的鼓手。他有感於中國國民黨海外黨務發展十分艱難，黨員結構日漸老齡化，開創活潑丶強健活動誠屬刻不容緩。在甘幻蘋及唐心琴兩位常委的支持、鼓勵下成立休士頓孫文學校。

陳煥澤說，在2005年洪秀柱擔任中國國民黨主席時責成張亞中教授成立孫文學校。他稱，孫文學校亦稱「三好學校」，教導學員存好心、說好話、做好事。成立孫文學校龍舟隊，也是要幫助國民黨做正事，希望同志精誠團結、同舟共濟丶邁向成功大道。並強調這活動，從服裝丶裝備丶訓練到比賽，開銷十分巨大，需要各界捐款。

會員大會約70名黨員丶黨友參加。龍舟隊將於5月底舉辦龍舟體驗訓練，10月參加正式的國際社區龍舟比賽之前，將舉辦六到八次訓練。