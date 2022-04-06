休士頓亞裔商會 分享申請標案技巧

曾為課程學員的GAP 總裁Mike Homma 在課中向學員現身説法，分享寶貴經驗及心得。(亞裔商會提供)

休士頓亞裔 商會於4月1日在辦公室舉行本季「供應商多元化學院」(Supplier Diversity Academy)的首次面對面學習課程。這是針對少數族裔及女性擁有生意的課程，以幫助學員做足準備以爭取贏得標案，爭取商機。

每季課程為四周時間的網路課程，但第一次在亞裔商會辦公室進行，由授課老師親身與參與學員面對面上課；主要介紹課程大綱，以及接下來課程重點，並由學員提問進行初步討論。

本次老師由亞裔商會理事Samantha Chapa擔任，她是孤星學院供應商多元化的經理，課程內容著重在教導中小企業做生意，並創造機會使學員與其他中小企業相連結。本次課程更請到深受業內人士推崇的GAP Engineering & Construction 的總裁Mike Homma分享心得及經驗。這家公司近年表現優異，在國內及國際間都爭取到受人矚目的生意合約，而總裁Mike Homma是亞裔商會會員，更曾經是供應商多元化課程的學員。

Chapa首先請參加學員自我介紹，包括製造商、環境評估、工程、數位展示軟體等各類行業的學員，都想從這項課程內容，學到關於公司認證、申請、準備競標，以及商業談判的各種資訊及技巧；其中也有曾經上過課，但願意再次報名參加繼續改進自己商業技巧的會員學員。

接下來Chapa就接下來課程將包括的主題分別簡短介紹，包括公司取得認證、尋求標案、如何申請、如何準備自我介紹及談判。還有供應商多元化為什麼可以幫助中小企業主尋求生意，經由介紹新的產品和服務宣傳創新、提供多管道而得到產品與服務、在公司已有及潛在買主間驅動價格及服務品質的競爭、使公司可以有更好機會擴展以適應人口變化現實中急迫的消費者新的需求。

Chapa並和現場學員們各自舉例，分享中小企業的商業挑戰及如何自我改進調整；再談到供應商多元化專員的尋找目標，影片中受訪專員更明白表示，產品品質一向是最重要考量。所以在以優秀的產品品質提供到市場後，如何呈現展示及推動，就是供應商多元化課程接下去會循序漸進提示教導的內容。

首次面對面課程告一段落，學員們仍意猶未盡繼續與老師Chapa及GAP總裁Homma討論。Chapa提醒大家網上課程可以隨自己時間進行，後段將協助大家製作推銷自己產品的影片，這也是日後參加競標時，脫頴而出贏得生意的關鍵條件之一。

休士頓亞裔商會希望關於這個課程的訊息，能在更多的社區人士間傳遞，嘉惠更多中小企業業主。有關於課程的更多問題，可以連絡休士頓亞裔商會洽詢細節。