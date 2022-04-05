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18至64歲族群 最易受變種病毒侵襲

記者楊青／綜合報導
CDC緊急新冠疫情反應組高級科學顧問John T. Brooks博士。（視訊會議截圖）
CDC緊急新冠疫情反應組高級科學顧問John T. Brooks博士。（視訊會議截圖）

聯邦疾病控制與預防中心（CDC）專家日前表示，全美對抗新冠疫情能力大為提高，美國醫學界有能力應對未來可能出現的變種。但目前變種病毒對年輕人和中老年的傳染較快，新冠疫情仍未從大流行病降低到流行病水平；專家强調接種疫苗對避免感染發展成為重症和入院治療十分重要。

該場疫情研討會由CDC和少數族裔媒體中心聯合主辦。CDC緊急反應高級科學顧問John T. Brooks博士，以及CDC新冠疫情反應組聯合指導Shannon Stokley博士共同討論。

少數族裔媒體中心負責人Sandy Close。（視訊會議截圖）
少數族裔媒體中心負責人Sandy Close。（視訊會議截圖）

Brooks博士表示，過去兩周全美新冠確診病例數量達到兩年來的歷史低位，但在小部分地區也出現確診病例小幅上升，CDC一直密切關注疫情的最新動態，包括住院率和確診率等等。

不過Brooks博士同時表示，目前上升的數字其實是在基數較低水平上的少數上升，所以不必太過驚慌失措，CDC在解釋數據時也保持謹慎。

CDC新冠疫情反應組聯合指導Shannon Stokley博士。（視訊會議截圖）
CDC新冠疫情反應組聯合指導Shannon Stokley博士。（視訊會議截圖）

Brooks博士表示，現在CDC開始在部分地區通過廢水和污水測試來監測疫情，新冠病毒所呈現出的特徵，是科學家和流行病專家能夠通過排離人體的廢水來進行檢測，在疫情大爆發前就能夠預測。

對於人們認為疫情接近尾聲的想法，Brooks博士則警告還不確定。但他表示，美國人過去兩年的新冠免疫大大提高，一方面很多美國人都有感染過新冠的經歷，另一方面超過半數的美國人接受了疫苗和加强針。不過他也特別指出，從CDC最新的變種感染數據看，目前全美最容易受感染的是年輕人和中年人群體，也就是18至45歲和46歲到64歲群。而老年人則比較脆弱，需要特別保護。

Shannon Stokley博士再次強調疫苗的重要性，即便已經感染過的人，也鼓勵接種疫苗，提高免疫力，避免如果再次感染而出現重症。

疫情 CDC 疫苗

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