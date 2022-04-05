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小額賠償訴訟反擊電話促銷 男子倒賺10萬

編譯組／綜合報導
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

電話促銷是大家常碰到的困擾，德州一名財務顧問設法反擊電話營銷公司(telemarketers)，短短數月已經得到10萬元賠償，他現在把心得放上YouTube，德州因為法規比較寬鬆，讓消費者容易反擊成功。

電話營銷公司要做成生意，必須推銷大眾用得到的產品，譬如汽車保修計畫(car warranty)，客戶每月只要付一點錢，當車子出現重大問題時，包修計畫會支付絕大部分的修理費，接電話的人心動以後，公司就做成了一筆生意。問題是，當車子真的出問題時，公司就以各種理由推卸責任，如果顧客窮追不捨，公司就來個相應不理，令消費者氣結。

今年到目前為止，電話營銷公司已在德州打了9億1900萬通促銷電話，以德州3000萬人口來平均，每人等於被騷擾了28.9次。

財務顧問丹格蘭(Dan Graham)經常接到促銷電話，去年有一天他氣得對一名促銷員破口大罵，掛了電話還餘氣未消，他的妻子跟他商量，兩人都覺得這樣既傷身體又壞了心情，應該改用比較正面的方式來應付。

從那時起丹格蘭對電話營銷公司提出50多宗小額賠償訴訟，一共已獲得10萬元賠償，只有三宗必須出庭，其他的都是庭外和解，每星期大約花四至十小時處理這方面的事，現在對程序駕輕就熟，他把心得公布在YouTube，可以用「CFO Dan」來搜尋。

聯邦政府有一個「全國不可打電話紀錄冊」(National Do Not Call Registry)，把自己登錄上這個資料庫以後，電話營銷公司打電話給你就是犯法的行為，會遭到懲處。接著，上網找一個電話錄音應用程式(call recording app)，譬如「Tape a Call」，這是最關鍵的部分，出庭時把錄音放給法官聽，對方就無可遁形。

有些州要錄音必須先告知對方，但德州允許單方錄音，為反擊者提供了利器。

電話促銷公司通常不把真的公司名稱透露，丹格蘭會先假裝對產品有興趣，讓對方放下戒心，然後他要求對方把報價用電郵送過來，一旦有了對方的電郵地址，到時候公司就無法狡賴。所有在德州營業的公司，都可以在州務卿網站(Secretary of State website)找到，上面列有公司負責人，訴訟文件就是要發給這人。

州政府的網站selfhelp.efiletexas.gov可以讓你很容易提出小額賠償訴訟(small Claims lawsuit)，被控的電話營銷公司接到訟狀以後，就會打電話跟提控的人索取詳情。

丹格蘭指出，通常他把違法電話的日期、時間告知對方，並把電話錄音傳過去以後，公司就知道出庭必敗，會安排律師商議和解的細節與賠償金額。丹格蘭指出，那些律師都經歷過很多大場面，應付他們不容易，最好有家人、朋友陪伴支援，這樣可以得到更高的賠償。

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