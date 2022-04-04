張要武藝術中心再創佳績 大賽斬獲35獎

Jiayi Su獲獎作品。（張要武藝術中心提供）

近日，張要武藝術中心學員們陸續獲得2022年Scholastic Art & Writing Awards比賽中35個獎項。

據不完全統計，該中心的Grace Zhang, Jiayi Su, Chindy Shen等同學共獲得15枚金鑰匙獎；Iris Shen，YifanLiu等同學獲得16枚銀鑰匙獎；Cady Ding, Owen Cheng 等同學獲得五項榮譽提名 ，共計35個獎項。

Iris Chen獲獎作品。（張要武藝術中心提供）

據介紹，獲得金鑰匙獎的作品將晉級到國家級評選中，與來自全美其他州的參賽者們角逐國家級獎項。獲獎學生分別來自休士頓 、糖城、梨城、凱蒂等多個區域，年齡從七年級至12年級不等。

在美國大學以及私立初中、高中的申請中，學術成就是學校考核的一個重要項目，而學生們的興趣特長同樣受大學看重。學生們參加相關比賽並獲得獎項、名次，是凸顯學術與課外活動特長的最佳途徑。

Iris Shen獲獎作品。（張要武藝術中心提供）

Teresa So獲獎作品。（張要武藝術中心提供）

多年以來，張要武藝術中心一直鼓勵並指導學生去參加美國乃至國際的大型比賽與競賽，其中就包括了Scholastic Art & Writing Awards比賽。該項賽事是在北美地區具有廣泛知名度並受到高度認可的藝術與寫作比賽，僅限在美國和加拿大居住的學生參賽。每年藝術中心都有數十甚至上百名學生參加。賽前，中心都會為學生安排經驗豐富的指導老師進行專業輔導。該藝術中心的教育 宗旨，就是要為學生提供全面的繪畫學習指導，讓學生們全面提升專業競爭實力。