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德州人語／史密斯讓小金人蒙羞

德州人語

這個世界上與人為善、慈悲心懷的人，總會不時地出現在我們身邊，但許多時候人們也發現，還是有一些人，仍信奉拳頭的力量。

俄羅斯對烏克蘭不滿，兩個前蘇聯兄弟共和國，有剪不斷理還亂的歷史聯結、和共同的語言文化，本可通過外交與經貿手段討價還價，解決分歧，但普亭卻選擇大軍入侵，兵戎相見。

美國影星威爾史密斯對台上克里斯洛克不滿，後者在全球直播的奧斯卡典禮上，開了史密斯生病老婆的玩笑，本來史密斯也可以同樣方式懟回去，因為那就是一個任何人都可能被揶揄調侃的場合；但他卻選擇暴力，眾目睽睽之下，上台賞了洛克一記耳光。

有人說，「史密斯一掌驚醒全世界」，收視率低迷的好萊塢大秀，瞬間人氣飆升。但從烏克蘭砲火紛飛的戰場，到好萊塢燈火輝煌的秀場，更讓人驚嘆的是，文明人類仍擺脫不了野蠻和暴力的本性。

職業運動，如NBA職籃球場上，常可見球員動粗打架上演全武行。不過，打球本來就是依靠力量和身體接觸，激烈爭搶衝撞，合理動作和犯規常常連裁判也很難分得清楚。有時，運動員為了引誘對方犯規，或鼓動賽場氣氛，甚至會故意挑事。但儘管如此，有些運動員還是被貼上dirty player標籤，說明人們欣賞運動場上的激情，但不喜歡暴力。

好萊塢演員大不同，尤其像威爾史密斯這樣大牌影星，影迷心目中的偶像，青少年的楷模，一言一行備受矚目。打人事件後網上有人留言表示，「理解你的委屈，但不認同你的粗暴，因為你給孩子做了一個壞示範」，而且是在少有的一家人觀看年度盛事的高光時刻。

保護國家利益、維護自己或所愛的人的尊嚴，本來不錯，問題是以什麼樣的方式。除非自衛，派遣現代化武器裝備的部隊入侵他國，轟炸醫院民宅，殺害孕婦嬰兒，就是犯罪。同理，一言不悅便暴力相加，也是失德。二者都跨越了現代人應有的道德底線。

媒體不失時機地指出，史密斯一巴掌可能讓「黑人的命也是命」(BLM)運動前功盡棄。若此次是白人打了黑人，或黑人打了白人，結果會怎樣？搶劫偷盜、攻擊殺人，即使是非裔小混混所為，人們也都有意避開種族話題，將其歸為社會責任，但如今卻是兩位高端非裔演員，人們會說：「看吧，他們就這樣自己打來打去。」

懲罰是必要的。國際經濟制裁將使俄羅斯倒退至少30年，普亭本人也可能被起訴戰爭罪。至於讓小金人蒙羞的史密斯，歷來強調「重視尊嚴、反對暴力、崇尚包容」的影藝學院，已依相關規則和法律啟動調查，不會放過他。

黑人的命也是命 好萊塢 威爾史密斯

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