德州頭號通緝犯 逃亡半年後達拉斯被逮

德州通緝要犯哈里斯已在達拉斯被捕。他去年逃脫後即一直被警方列為頭號通緝犯。(德州公安局網頁)

德州 頭號通緝 要犯羅伊涅科哈里斯(Royneco Tiun Harris)在達拉斯被捕,但居民對先前讓他保釋出獄的措施痛批,認為執法單位對重刑犯的管理處置太過鬆散。

42歲的哈里斯是惡名昭彰的「65林邊幫」(65 Groveside Gang)成員,他2019年持槍射殺一名男子,並且把那人的孩子打傷,他遭控謀殺(Murder)、以致命武器進行重傷害(Aggravated Assault with Deadly Weapon)、重刑犯非法持有武器(Unlawful Possession of Firearm by Felon)等罪名後,仍獲准保釋出獄候審。

2021年秋季庭審期間,他把鎖在腳踝上的GPS追蹤器鋸斷,展開亡命之旅,達拉斯縣檢察官辦公室對他發出逮捕令(arrest warrant)。

對他的審判庭在他缺席之下繼續進行,陪審團判決他所有罪名成立,法官判處他99年監禁。今年2月17日,德州公共安全局(DPS)將他列入「德州十大通緝要犯名單」(Texas 10 Most Wanted Fugitives List),並且是排在榜首。DPS的北德州反幫派 犯罪中心(North Texas Anti-Gang Center)與聯邦及地方警政單位聯合執行重點偵查後,發現哈里斯仍然在達拉斯的老地盤活動,充分掌握到他的行蹤後於3月23日將他逮捕歸案,並立即送入監獄服刑。

哈里斯從少年時期就走上歧途,加入幫派後罪名累累,在2011年首度入獄,那時他已經身高6呎1吋,體重190磅,臉上身上有許多刺青,外貌相當嚇人。居民對現今的執法寬鬆深感氣憤,許多犯下重暴力罪的嫌犯,很輕易的被保釋出獄候審,等於給他們再去傷害其他人的機會。在德州十大通緝要犯的網站的首頁上,哈里斯的照片上用紅字標榜著「CAPTURED」(已就逮)。