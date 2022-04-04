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休士頓亞裔商會 4月18日將辦高球錦標賽

休士頓訊

休士頓亞裔商會將於4月18日舉行高爾夫錦標賽，此項活動是由亞裔商會和亞商基金會舉辦，目的是會員聯誼並支持基金會對亞裔的教育項目及獎學金計畫。

高爾夫錦標賽的地點在Black Horse Golf Club (12205 Fry Road, Cypress, TX77433)，將於早上8時開始，中午舉行餐宴並頒發獎項。一般費用為個人180元，四人組隊600元。除了球賽，費用包括早餐、午餐、球場上飲料、禮品袋、以及午餐時頒發的獎品獎項。

另有不同的贊助級別，金額分為一萬元(Presenting)、5000元(19th Hole or Printing/Media Sponsor)、3500元(Golf Towel Sponsor)、2500元(Golf Cart or Golf Ball or Beverage Cart or Divot Sponsor)、1500元(Gift Bag Sponsor)、1000元(Hole or Beverage Station Sponsor)。以上不同贊助金額各有不同對應的參賽組隊人數、餐會發言時間、及公司標識及商標在場地及禮品袋等露出機會。

欲知更多詳情或報名參加或贊助支持該活動的個人及公司企業，請連絡亞裔商會 [email protected] 或致電 713-782-7222

如果不能到場參加錦標賽，也可以捐款方式支持此針對亞裔教育項目及獎學金計畫的活動。

亞裔 教育 休士頓

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