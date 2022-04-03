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東航空難真相會不會永遠成謎？

德州人語

東航空難真相會不會永遠成謎？

東航空難已1４天，兩個黑盒子都已找到，正送北京解讀中。跡象看來，當局處理事故的政治考量似太多，給人諱莫如深觀感。但願焦急等待的132位罹難者家屬被網民「網暴」後，不會像馬航MH370空難死者家屬一樣，失事原因永遠石沉大海。

外界擔憂的理由，繼23日找到駕駛艙通話紀錄器(CVR)後，中國民航報、南華早報24日都引用現場報導，指更重要的飛行數據紀錄器(FDR)也在1.5公尺土層下找到了。但新華社立即「闢謠」指消息不實，使中國民航報緊急刪文。

直到27日，官方宣布第二個黑盒子找到。但報導都強調，兩個黑盒子外表損害嚴重，似暗示可能無法分析鑑定，無法得知駕駛艙通話、應對緊急狀況的聲音紀錄，或飛行各種科學數據，如駕駛有無緊急拉動操縱桿，或氣流、高度、航速等資料。

這些資料如都無從知悉，空難真相最後將如羅生門，讓外界永遠猜測。譬如網傳正駕駛負債累累而自殺，或東航在雲南自行飛機維修，是否出什麼差錯等。黑盒子找到與否的三天落差，背後到底有什麼事？

東航空難夾帶政治因素，主因在中美貿易衝突。從黨媒、愛國粉紅第一時間詆毀美國和波音，形容波音又搞砸了，把737 Max機型的醜聞和出事的737-800畫等號，兩者其實風馬牛不相及。

然後網上言論趁機大肆謾駡美帝，主因就在波音也生產武器，且軍售台灣，被中共制裁。中國民航業無法不買波音客機和維修零組件，只好又買又駡。

其次，國際間各國遇空難時，飛機生產國照例會派工程師協助出事國調查。這回波音雖不例外也派人赴中國，但依例兩個黑盒子應先密封，等待有關各國專家到齊，再一起解封判讀。北京有沒有依這個慣例做，不得而知。

媒體一再釋放黑盒子破損嚴重，讓人感覺似在打預防針，暗示最後如無法解讀訊息，別感到意外。先入為主大駡波音，則是為找替罪羊先作鋪墊。波音因737 Max醜聞成過街老鼠，東航失事波音有無責任未知，只能閉嘴讓網民霸凌了。

而空難原因無論是駕駛自殺，或人為操作不當，或東航不理波音通告，為省錢客機拒飛來美國維修，約5%同型機發現聯結機身與機翼的Pickle Fork(俗稱泡菜叉)有嚴重裂痕，東航「土法煉鋼」自行更換，這些細節的後果可能隱藏兩個黑盒子中，任一個被確認，責任都在東航，連帶拖累國家形象，理賠金額可能也不同，應是黑盒子解讀神秘兮兮的主因。

當然，波音如有責任，中國可振振有詞索賠。737號稱最成熟客機，生產逾1萬架，全球仍有7000多架737NG型營運中，包括中國1000多架，中國民航總局並未下令這型班機停飛。

北京處理空難充滿「危機管控」色彩，說好聽是顧慮國家形象、大局為重；說難聽是一旦情勢不利自己時可掩蓋真相，將損害降至最低。至於罹難者和家屬權利、是否符合正義原則，在大環境下，你懂的！

但願上述情況都屬多慮，真相最後能水落石出，給罹難者和家屬明白交代，不要步上馬航MH370的後塵。

東航 北京 中共

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