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休士頓演場會踩踏案法官下封口令 受害方吃悶虧

編譯組／綜合報導
休士頓演場會Astroworld Festival造成大量傷亡，但被害者律師卻說法官的封口令讓他們有口難言。（ABC）
休士頓演場會Astroworld Festival造成大量傷亡，但被害者律師卻說法官的封口令讓他們有口難言。（ABC）

引發踩踏事件導致多人傷亡的休士頓演場會Astroworld Festival，德州地區法院本周繼續審理，但因為法官Kristen Hawkins的「封口令」，導致被害者律師在庭訊結束後，都不敢對外發表意見，相對於主辦方的動作連連，受害方形同被消音。

Kristen Hawkins上個月禁止律師，在法庭外或在社交媒體上評論此案，以確保在毫無偏頗的審判中，各方都能獲得公平審判。不過，ABC卻報導，主辦方Live Nation與歌手史考特（Travis Scott）卻以小動作收買人心，讓被害的一方形同片面失聲。

受害觀眾的委任律師據稱在庭訊中指稱，他們的委託人無端收到Live Nation子公司的廣告信，聲稱可以為受害者提供醫療與心理協助。另外，史考特也發起「Project H.E.A.L. group」活動，並在Instagram上宣揚要為弱勢族群提供協助。但是Live Nation與史考特的律師都辯稱，舉措與Astroworld Festival無關。

不過對於受害方委任律師的批評，法官Kristen Hawkins並未表態，僅指出她希望在下次開庭前，雙方可以達成共識。另外，針對兩位黑人律師要求，被害者律師團的組成應考慮種族平衡，法官也說日後再作裁定。

德州 休士頓 黑人

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