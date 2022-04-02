德州17歲少年炫耀販毒暴利 遭舉報即入獄

貝爾縣(Bexar County)一名17歲少年，在社群媒體 放照片炫耀捆成百元大鈔的販毒所得，沒多久就遭警察 逮捕入獄，網友稱他是「十足的白痴」(What a dummy)。

貝爾縣警局指出，29日(周二)那天有人向警局舉報，指出17歲少年大衛格拉(David Guerra)在Instagram上放了許多照片，有些是手持大把百元大鈔，有些是拿著大麻 油(hash oil)、古柯鹼(cocaine)、手槍、長槍，照片中他戴著牙套的嘴笑得闔不起來。

貝爾縣警局的臥底、情報和街頭犯罪小組(Covert, Intel, and Street Crimes Units)立刻展開調查行動，暗中跟監大衛格拉的行蹤，並向法院取得搜查令(search warrant)。30日(周三)那天跟蹤的警察看到大衛格拉魯莽駕車的情況後將他攔截，並在他身上和車上搜出大麻油、裝有子彈的手槍和許多現金。雖然德州准許無照攜槍，但年齡要滿21歲，未成年人攜槍是犯法的。

車上的乘客應該是大衛格拉的21歲親戚，他名叫艾茲拉格拉(Ezra Guerra)，警方隨即到瑞武德街(Raywood Street)8900街段的一戶住宅搜查，那應該是大衛格拉父母的房子，警察在那裡又搜出兩把手槍、一支高威力步槍、大麻油、古柯鹼、大麻(marijuana)和1萬5000多元現金。

兩人都被關進貝爾縣監獄，大衛格拉被控持有管制物質的重罪名、魯莽駕車和非法持有武器輕罪名；艾茲拉格拉被控持有並有意運銷管制物質重罪名、持有多量大麻重罪名。一名網友表示，他自己年輕的時候也做過許多蠢事，但比起大衛格拉所做的，那簡直就是小巫見大巫。