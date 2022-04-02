50歲以上可打 美福藥局提供第2劑補強針

美福藥局主任藥劑師呂岳勳呼籲50歲以上的民眾符合資格者，前來注射補強針第二劑。（記者封昌明／攝影）

本周聯邦食品暨藥物管理局(FDA)才批准50歲以上以及免疫系統嚴重受損的民眾接種輝瑞和莫德納的第二劑疫苗 補強針；美福藥局 主任藥劑師呂岳勳表示，他們與全美同步向CDC進了很多針劑，服務社區民眾，兩天不到已有數百位年紀稍長的民眾前來注射，呂岳勳呼籲50歲以上抵抗力稍較弱的長者應趕快前來注射。

呂岳勳說，就連美國總統拜登以79歲高風險群都捲起衣袖，在30日由白宮醫療小組為他接種第二劑補強針；總統還說：「一點也不痛」，他也鼓勵民眾出來施打疫苗，早日讓美國經濟恢復到疫情 前的水準。

美福藥局也表示，將會配合政府向符合資格的民眾提供疫苗接種服務；呂岳勳強調最近他們在檢測PCR或快篩時呈顯陽性的民眾確有趨緩的現象，但面對Omicron亞型BA.2病毒株的傳播日益普遍，民眾只要是符合條者都應該接種第二劑新冠補強針。

呂岳勳指出，補強針疫苗會產生一種稱為「細胞免疫」（cellular immunity）的東西，它持續的時間要比疫苗提供的免疫力長得多，會以持久的方式保護人們免受嚴重疾病的侵害。當體內的抗體減弱時，人們很容易再次感染，因為抗體是病毒入侵鼻腔時的第一道防線。在Omicron疫情時期，因為抗體減弱，所避免再次感染的保護力也下降。這正是為何美國授權藥廠提供補強針的原因。不過，研究發現，抗體雖然會減弱，但預防出現重症的保護作用是持久的。

是否需要進一步接種疫苗以增強抗體，取決於每個人的臨床特徵，例如，免疫功能是否低下、年齡較大或是否患有多種疾病。根據聯邦疾病防治中心（CDC）最近的研究，免疫功能嚴重低下、年齡超過75歲且患有四種疾病的人，容易出現嚴重的突破性感染。

美福藥局地址：6918 Corporate Drive, Suite B5, Houston, TX 77036. （敦煌廣場隔壁，大通銀行後面）。詳情請關注公眾號「美福藥局」，或請致電1-866-466-4499。