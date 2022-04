德州、奧克拉荷馬州 4月將播7部台灣經典電影

危險的青春電影海報。(台灣書院提供)

由奧斯汀電影 協會(Austin Film Society)與奧斯汀的亞美影展(Austin Asian American Film Festival)舉辦,中華民國 文化部駐休士頓 台灣書院與國家電影及視聽文化中心合作支持,今年4月,美國德州首府-奧斯汀(Austin) AFS Cinema 以「釋放的渴望-失落的台灣電影」(Unleashed Desires: Lost Films of Taiwan)為主題,將放映四部號台灣1950-60年代早期經典台語片!

1950-70年間是台語片產業的巔峰時期,風起雲湧,這期間上千部的台語片產量迄今只大約近200 部留存下來,部分電影的修復與加註英文字幕,讓台語片得以重現並在國際放映台灣華舊的年代!

4月4日Fantasy of the Deer Warrior 大俠梅花鹿 (1961) +映後QA

4月11日The Husband's Secret 丈夫的秘密 (1960)

4月18日The Bride Who Has Returned from Hell 地獄新娘 (1965)

4月25日Dangerous Youth 危險的青春 (1969) +映後QA

AFS Cinema活動官網: https://www.austinfilm.org/series/unleashed-desires-lost-films-of-taiwan/

同時,駐休士頓台灣書院與美國奧克拉荷馬大學電影媒體研究所合作,亦將在4月份推出「感知台灣」電影系列展映(Sensing Taiwan @ OU),以透過感官、情感、情緒等關鍵詞探索台灣電影。所有展映影片均由台灣國家電影及視聽文化中心 (Taiwan Film and Audio-visual Institute) 提供的全新修復版本。

實體放映:

4月5日喜怒哀樂 (1970) -俄克拉荷馬大學GaylordAuditorium放映

線上放映--

4月8日丈夫的秘密 (1960)

4月10日揚子江風雲 (1969)

4月16日超級大國民 (1994)

4月21日「感知台灣」:台灣電影線上研討會--

講者包括:台灣國家電影及視聽文化中心執行長王君琦博士; 任教於科羅拉多大學博爾德分校(University of Colorado Boulder) 的施茗懷 (Evelyn Shih)博士,;以及任教於 蘭道夫麥肯學院(Randolph-Macon College)的溫若含(Laura Jo-Han Wen) 博士。本次研討會由俄克拉荷馬大學的何謙(Belinda He)博士主持。

歡迎透過https://www.eventbrite.com/e/sensing-taiwan-tickets-300235782307或以下QR碼註冊參與奧克拉荷馬大學線上放映以及台灣電影線上研討會。如有問題,請聯絡[email protected]。