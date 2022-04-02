德州、奧克拉荷馬州 4月將播7部台灣經典電影
由奧斯汀電影協會(Austin Film Society)與奧斯汀的亞美影展(Austin Asian American Film Festival)舉辦，中華民國文化部駐休士頓台灣書院與國家電影及視聽文化中心合作支持，今年4月，美國德州首府-奧斯汀(Austin) AFS Cinema 以「釋放的渴望-失落的台灣電影」(Unleashed Desires: Lost Films of Taiwan)為主題，將放映四部號台灣1950-60年代早期經典台語片！
1950-70年間是台語片產業的巔峰時期，風起雲湧，這期間上千部的台語片產量迄今只大約近200 部留存下來，部分電影的修復與加註英文字幕，讓台語片得以重現並在國際放映台灣華舊的年代!
4月4日Fantasy of the Deer Warrior 大俠梅花鹿 (1961) +映後QA
4月11日The Husband's Secret 丈夫的秘密 (1960)
4月18日The Bride Who Has Returned from Hell 地獄新娘 (1965)
4月25日Dangerous Youth 危險的青春 (1969) +映後QA
AFS Cinema活動官網: https://www.austinfilm.org/series/unleashed-desires-lost-films-of-taiwan/
同時，駐休士頓台灣書院與美國奧克拉荷馬大學電影媒體研究所合作，亦將在4月份推出「感知台灣」電影系列展映(Sensing Taiwan @ OU)，以透過感官、情感、情緒等關鍵詞探索台灣電影。所有展映影片均由台灣國家電影及視聽文化中心 (Taiwan Film and Audio-visual Institute) 提供的全新修復版本。
實體放映：
4月5日喜怒哀樂 (1970) -俄克拉荷馬大學GaylordAuditorium放映
線上放映--
4月8日丈夫的秘密 (1960)
4月10日揚子江風雲 (1969)
4月16日超級大國民 (1994)
4月21日「感知台灣」：台灣電影線上研討會--
講者包括：台灣國家電影及視聽文化中心執行長王君琦博士； 任教於科羅拉多大學博爾德分校(University of Colorado Boulder) 的施茗懷 (Evelyn Shih）博士,；以及任教於 蘭道夫麥肯學院(Randolph-Macon College)的溫若含(Laura Jo-Han Wen) 博士。本次研討會由俄克拉荷馬大學的何謙(Belinda He)博士主持。
歡迎透過https://www.eventbrite.com/e/sensing-taiwan-tickets-300235782307或以下QR碼註冊參與奧克拉荷馬大學線上放映以及台灣電影線上研討會。如有問題，請聯絡[email protected]。
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