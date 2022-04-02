德州美女候選人聲勢日增 指控現任主席「吃人的嘴軟」

鐵路委員會主席職位競選，37歲美女候選人莎菈斯托納(Sarah Stogner)在德州 各地的每次造勢會現在都人潮洶湧，而且內容充實、絕無冷場。

3月初的黨內初選之前，聖安東尼奧快訊報給斯托納背書，但她隨即在TikTok上放了一段短短六秒的競選視頻，她幾乎全裸的騎在一座「烏鴉嘴」抽油井上，引發輿論譁然，聖安東尼奧快訊報的編輯組認為她的作法不倫不類，撤銷了給她的背書。

但她的這招顯然引起選民注意，初選中現任主席克利斯汀(Wayne Christian)得票率沒有超過50%，必須和得票第二多的斯托納在5月下旬進行決選(runoff)。

聖安東尼奧快訊報日前給斯托納和克利斯汀發訪談邀請，斯托納立刻接受，但克利斯汀遲遲沒有回覆。斯托納指出，她以石化業律師的身分競選掌管德州石油 天然氣工業的機關首長，雖然專業知識、經驗都非常充足，但石化業傳統上是男人的行業，鐵路委員會主席更一貫是「老白男」(old white male)坐的位子，成為積習難改的腐敗衙門，因此她才必須出奇招吸引選民注意。

斯托納強調，如今德州面臨許多因石化業造成的汙染問題，但克利斯汀總是以石化公司的利益做考量，他的巨額競選基金大多是石化業的金主提供的，吃人的嘴軟，他任內許多政策都是為圖利這些金主，譬如2020年豪客集團(High Roller Group)提議在德州西部建一個油汙掩埋場(oil sludge landfill)，鐵路委員會內部研究指出這項措施會有汙染水源的風險，不應該准許，但克利斯汀卻極力贊成，幾天之後他就從該集團得到10萬元政治獻金，這種官商勾結的做法是不道德的。

斯托納得到許多環保人士的挺舉，有一名男子自願當她的司機和保鑣，有一群義工幫她在德州各地籌畫造勢會，因此她的聲勢日增，日前她在休士頓 前往克利斯汀的造勢會挑戰現任主席，雖然她沒有獲准進入會場，但她在場外接受媒體大陣仗採訪，清晰的陳述德州能源業所面臨的危機以及州民所承受的污染風險，瞬間就把克利斯汀比下去。

聖安東尼奧快訊報在訪談後，再度給斯托納背書，並指出現任主席過去一直是位福音歌手(gospel singer)，沒有能源業的專長知識，應該改由斯托納擔任主席，以務實的政策來主導這個位高權重的機構。