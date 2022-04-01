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德州檢察長為川普濫訟 律師費轉嫁納稅人

奧斯汀訊
德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)面臨如果敗訴，律師執照被吊銷的結果，但他把打官司的律師費，算在納稅人頭上，惹怒了不少選民。(帕克斯頓FB)
德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)面臨如果敗訴，律師執照被吊銷的結果，但他把打官司的律師費，算在納稅人頭上，惹怒了不少選民。(帕克斯頓FB)

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)2020年底想替川普翻盤的濫訴，使他今日面臨律師執照被吊銷的危機，許多州民得知他把出庭抗辯的律師費，轉嫁在德州納稅人頭上後，對他的行徑越加氣憤。

川普在2020年11月的大選中落敗後不肯認輸，反而把失利歸咎於選舉舞弊，一向搶拍川普馬屁的帕克斯頓，在那年12月向聯邦法院提訴，指控賓州、喬治亞州、威斯康辛州和密西根州的選舉有舞弊，應該把那些州的選舉人票歸給川普。他的訴訟隨即被聯邦最高法院撤銷，根本不給聽證的機會，但此舉深得川普歡心，帕克斯頓在連任檢察長的路上早早就得到川普背書，讓他覺得勢在必得。

但他所提的那宗濫訴(frivolous lawsuit)如今讓他陷入窘境，已有三件訴訟要求究責，如果他敗訴，律師執照將被吊銷。到目前為止，抗辯的律師費已有4萬5000元，日前媒體透露他是用公帑來支付律師費，引起州民憤慨，帕克斯頓任內已因貪腐遭提控，但審判尚未開始。

法律專家指出，德州憲法沒有規定檢察長必須有律師資格，因此這宗訴訟屬於私人性質，讓納稅人出錢請律師替他抗辯沒有根據，帕克斯頓只是不想讓自己的荷包遭殃。

外州人對這件消息大多抱著隔岸觀火的看熱鬧心態，要看帕克斯頓是否能在11月的選舉中勝出，如果德州人民甘願被他占便宜，那就看他們被帕克斯頓占盡便宜，畢竟身為外州人沒有任何損失，但如果德州人不願被他占便宜，那就應該趁選舉的機會讓他黯然下台。

3月初的黨內初選中，帕克斯頓的得票率沒有超過50%，因此還要在5月下旬進行決選(runoff)，他的對手是布希家族的政治新生代喬治P.布希(George P. Bush)，以德州的紅色傾向，在5月決選中勝出的人，應該可以在11月的普選中輕易獲勝，因此那場決選被政壇人士視為，布希家族與川普兩大共和黨內政治勢力的對決，將是全國注目的一場選戰。

川普 德州 喬治亞州

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