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名歌手為看球賽取消德州演唱會 2萬粉絲罵翻

聖安東尼奧訊
名歌手艾瑞克雀奇(Eric Church)臨時取消4月2日聖安東尼奧演唱會，讓2萬名已經買好票的歌迷憤怒不已。(Eric Church臉書)
名歌手艾瑞克雀奇(Eric Church)臨時取消4月2日聖安東尼奧演唱會，讓2萬名已經買好票的歌迷憤怒不已。(Eric Church臉書)

名歌手艾瑞克雀奇(Eric Church)臨時取消4月2日(周六)的聖安東尼奧演唱會，理由是他要看母校對杜克大學的籃球賽，引發已購票粉絲的憤怒回應。

每年NCAA大學男籃季後賽被稱為「三月瘋」(March Madness)，進入最後64強各隊，都得到在校生與校友的瘋狂支持，這是美國體壇的年度盛事。被榮封為2020「年度最佳藝人」(Entertainer of the Year)的雀奇，畢業於北卡羅萊納大學UNC(University of North Carolina)，他母校的籃球隊3月27日(周日)打敗對手，進入最後四強(Final Four)，下一場比賽是在4月2日出戰杜克大學(Duke)。

雀奇隨即宣布取消2日在聖安東尼奧AT&T Center的演唱會，引發粉絲公憤，這場演唱會早已全座售罄，來自外地的歌迷已向雇主請假，買好機票、訂好旅館要到聖安東尼奧來享受歡樂周末，現在演唱會突然取消，叫人情何以堪？在推特上雀奇向歌迷道歉，並指出2日的球賽是歷史大事，他必須留在北卡州Blowing Rock的家中和父母、妻子一起看球賽。

推特上痛罵雀奇的推文多不勝數，指責他太自私、太傲慢，他今日的成功是因為歌迷的追捧，而今卻把歌迷棄如敝屣，有些人甚至矢言絕不再出席他的演唱會、買他的音碟。

有一位沒有買票的粉絲替雀奇撐腰，指出那些批評雀奇的人，在工作上可能都曾假請病假，但這位「鄉愿」馬上被其他網友罵翻，被指為「是非黑白分不清楚」的白痴，個人假請一次病假，並不會造成2萬人進退兩難的困境，很多人為這場演唱會花了幾千元，而有些機票、旅館房間是不准退的，這兩種情況豈能相提並論？

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