名歌手為看球賽取消德州演唱會 2萬粉絲罵翻

名歌手艾瑞克雀奇(Eric Church)臨時取消4月2日聖安東尼奧演唱會,讓2萬名已經買好票的歌迷憤怒不已。(Eric Church臉書)

名歌手艾瑞克雀奇(Eric Church)臨時取消4月2日(周六)的聖安東尼奧演唱會,理由是他要看母校對杜克大學的籃球賽,引發已購票粉絲的憤怒回應。

每年NCAA大學男籃季後賽被稱為「三月瘋」(March Madness),進入最後64強各隊,都得到在校生與校友的瘋狂支持,這是美國體壇的年度盛事。被榮封為2020「年度最佳藝人」(Entertainer of the Year)的雀奇,畢業於北卡 羅萊納大學UNC(University of North Carolina),他母校的籃球隊3月27日(周日)打敗對手,進入最後四強(Final Four),下一場比賽是在4月2日出戰杜克大學(Duke)。

雀奇隨即宣布取消2日在聖安東尼奧AT&T Center的演唱會,引發粉絲公憤,這場演唱會早已全座售罄,來自外地的歌迷已向雇主請假,買好機票、訂好旅館 要到聖安東尼奧來享受歡樂周末,現在演唱會突然取消,叫人情何以堪?在推特 上雀奇向歌迷道歉,並指出2日的球賽是歷史大事,他必須留在北卡州Blowing Rock的家中和父母、妻子一起看球賽。

推特上痛罵雀奇的推文多不勝數,指責他太自私、太傲慢,他今日的成功是因為歌迷的追捧,而今卻把歌迷棄如敝屣,有些人甚至矢言絕不再出席他的演唱會、買他的音碟。

有一位沒有買票的粉絲替雀奇撐腰,指出那些批評雀奇的人,在工作上可能都曾假請病假,但這位「鄉愿」馬上被其他網友罵翻,被指為「是非黑白分不清楚」的白痴,個人假請一次病假,並不會造成2萬人進退兩難的困境,很多人為這場演唱會花了幾千元,而有些機票、旅館房間是不准退的,這兩種情況豈能相提並論?