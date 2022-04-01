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世華工商婦女協會美南分會會長交接 歷屆前會長出席

休士頓訊
美南分會2022年理監事團隊合影。（世華婦女工商協會提供）
美南分會2022年理監事團隊合影。（世華婦女工商協會提供）

世華工商婦女企管協會美南分會第36、37屆會長交接典禮暨理監事就職典禮，日前在休士頓希爾頓花園旅館舉行，嘉賓雲集。

這兩年疫情後，該分會首次展開實體大型聚會，經文處長羅復文夫婦、副處長王韋龍夫婦、僑教中心主任陳奕芳，僑務委員陳美芬、劉秀美，僑務諮詢委員宋明麗，及斯坦福市議員譚秋晴、亞裔商會會長李雄，工商銀行界和社團領袖，世華名譽總會長黎淑瑛，副總會長陳玲華，及南加州、亞利桑納州、亞特蘭大、拉斯維加斯及北德州分會等六個不同分會的姐妹們，近250人共襄盛舉。

名譽總會長黎淑瑛（圖中）在印信交接後，與兩位新舊任會長合影。（世華婦女工商協會提...
名譽總會長黎淑瑛（圖中）在印信交接後，與兩位新舊任會長合影。（世華婦女工商協會提供）

司儀由律師林富桂和休士旅遊局亞太區代表姚義聯手主持，注重承先啟後、繼往開來，是美南分會代代相傳的傳統；活動由介紹出席現場的世華總會代表、各分會會長、美南分會歷屆前會長為開場，分別有：1987年張文華、1990年代的王秀姿、唐心琴、周宏、方海妮和胡小蓮，2000年的張錦娟、高嫚璘、劉秀美、黎淑瑛、廖秀美、李迎霞、林琬真、羅秀娟、吳展瑩和洪良冰等，在鎂光燈聚焦下走入會場。

世華美南分會第36、37屆會長交接，在經文處羅復文（左三）、世華名譽總會長黎淑瑛...
世華美南分會第36、37屆會長交接，在經文處羅復文（左三）、世華名譽總會長黎淑瑛（左二）及陳玲華（右二）副總會長的監交下，第36屆會孫玉玟（左一）將印信交給第37屆會長何真（右一）。（世華婦女工商協會提供）

在羅復文處長，世華名譽總會長黎淑瑛及副總會長陳玲華的見證下，孫玉玟將象徵薪火相傳印信交給何真，同時配戴傳承項鍊、陳玲華代表世華總會頒發水晶獎座，並頒贈總會長捐贈的會務基金給予何真、紀念鍊給孫玉玟；黎淑瑛贈送紀念品給新舊會長；即將卸任會長的孫玉玟感謝一年來，前會長先進及理監事團隊，給予的支持鼓勵，讓她擁有感恩的一年，得到最珍貴的禮物，是人生道路上飛躍的一年，以影片呈現任內所有精采活動回顧，並致贈感謝獎盃給理監事團隊。

經文處羅復文（右五）處長及夫人、黎淑瑛（右六）名譽總會長，2021年會長孫玉玟（...
經文處羅復文（右五）處長及夫人、黎淑瑛（右六）名譽總會長，2021年會長孫玉玟（左五）及2022年新任會長何真（右三）與外州分會會長合影。（世華婦女工商協會提供）

譚秋晴代表斯坦福市長頒贈祝賀文告(proclamation)給予何真和孫玉玟，並對於該會36年以來在當地貢獻良多給予最高致意；黎淑瑛致詞表示做為海外第一個創會分會，一直以該會的會員姐妹們為榮，相互扶持、貢獻才智、資源共享並協助推動社區活動、商機交流、回饋社會等充分展現女力。之後，陳玲華代表總會會長陳阡蕙致祝賀詞。

羅復文致詞感謝孫玉玟在過去一年，排除困難舉辦各式凝聚僑界向心力、搭接主流的公益活動，期許何真會長在未來一年，將會務推向更高峰。

陳玲華（圖中）副總長贈送禮物給兩位會長。（世華婦女工商協會提供）
陳玲華（圖中）副總長贈送禮物給兩位會長。（世華婦女工商協會提供）

在黎淑瑛的監誓之下，何真帶領第37屆理監事團隊宣誓就職，正式就職接棒，何真致詞表逹首次上台發言的緊張心情，同時感謝各分會姐妹們不辭辛勞，遠道而來；數十年來，總是只願做為強力助手支持他人，低調且默默地做著自己應該做的事情，但是在大家的推舉及黎淑瑛鼓勵之下，已經熟稔各項事務安排的她，仍是戰戰兢兢 不敢懈怠，立即展開各種活動規畫，全力推動各項會務。活動中也分享下個月即將升級為祖母（奶奶）的快樂心情。女兒姚美出席現場擔任典儀小姐並獻花祝賀。

接著何真向大家介紹2022年優秀的理監事團隊上台合影後，陳奕芳和黎淑瑛代表台灣頒發2021年度總會公益捐贈電動護理床的感謝狀。陳奕芳致詞對美南分會長期致力僑社團結，支持政府並對台美經貿文化交流所做貢獻，表達高度贊揚和肯定。

美南分會2021年理監事團隊功成身退。（世華婦女工商協會提供）
美南分會2021年理監事團隊功成身退。（世華婦女工商協會提供）

熱舞時間由鄭麗如帶來熱血沸騰的國標舞蹈表演；壓軸由主持人由裴俊莉、蔡沂汶進行現金大獎以及禮品摸彩，不斷的驚喜歡笑聲，帶動全場氣氛嗨到最高點，交接典禮在現場所有世華姐妹又唱又跳「我們都是一家人」的歡樂歌聲中圓滿結束。

全體參加交接典禮的世華姐妹與來賓合影。（世華婦女工商協會提供）
全體參加交接典禮的世華姐妹與來賓合影。（世華婦女工商協會提供）

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