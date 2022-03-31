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休士頓台商會烤肉迎春 羅復文盼攜手推動台灣國際參與

【休士頓訊】
Lost Creek Park歡喜烤肉，這是休士頓台灣商會在疫後舉行人數最多的實體活動。（台商會提供）
Lost Creek Park歡喜烤肉，這是休士頓台灣商會在疫後舉行人數最多的實體活動。（台商會提供）

休士頓台灣商會3月27日中午，在休士頓近郊Lost Creek Park歡喜烤肉，舉辦因疫情延後的春節聯歡會。駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文偕同副處長王韋龍、休士頓僑教中心主任陳奕芳及副主任黃依莉等到場同樂，和鄉親們一起享受難得的春日驕陽。德州州議員Jacey Jetton也到場致意，表達他支持台灣自由民主的立場。

活動由商會會長張園立主持，他感謝會內成員全力協助，活動才能順利辦理。羅復文向僑務委員張世勳及劉秀美、僑務諮詢委員王敦正及宋明麗致意，感謝疫情期間商會對辦事處各項措施的支持；他希望疫後和大家攜手推動台灣國際參與。

羅復文(左一）代表贈送愛心能量包給Jacey Jetton。（台商會提供）
羅復文(左一）代表贈送愛心能量包給Jacey Jetton。（台商會提供）

陳奕芳致詞時特別提醒，5月將有支持台灣參與世衛健行，希望大家共襄盛舉；她同時提供僑委會限量製作的「愛心能量包」，由羅復文代表致贈Jacey Jetton，傳達台美人支持台灣參與國際事務的主張。

在新冠肺炎疫情前，台灣商會每年都在休士頓近郊的公園舉行烤肉活動。商會顧問周政賢的太太呂明雪調製獨家醬料，堪稱一絕，吸引眾多會友及親友前來大快朵頤。因為疫情緩和，張園立決定恢復傳統，辦理烤肉活動提供鄉親疫後團聚的機會，果然盛況不減當年，且摸彩活動保證人人有獎，氣氛極為熱絡溫馨。

休士頓 疫情 世衛

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