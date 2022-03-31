致敬警方打擊犯罪 西南管理區頒獎

三位獲表揚的警官與來賓合影。（記者封昌明／攝影）

由西南管理區主席李雄領導的理事會，3月29日在浸信大學（HBU）舉辦年度的打擊犯罪暨向警方致敬（March On Crime）頒獎典禮，駐休士頓 台北經文處長羅復文、教育組長楊淑雅、組長張家華、僑務委員劉秀美、休士頓旅遊局亞太區組長姚義、首都銀行前董事長王敦正等都與會觀禮，場面熱烈。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（左二）、楊淑組組長（右一）、張家華組長（左一）。西南管理區主席李雄（右二）、與哈里斯縣區長Jack Cagle(右三）相見歡。 （記者封昌明／攝影）

李雄讚揚典禮的主持人，同時也是該區執行長李成純如，由於她的努力奉獻，讓管理區內各項工作都極為順利，特別是民眾關心的治安問題，讓商家感到放心，將促使未來更多商號進駐西南管理區，。

表現最突出的是中西分局，今年初以來的兩個月，與去年同期相比，搶劫案下降41%、性侵 下降50%。吉順路分局搶劫下降32%、嚴重攻擊下降5%。西區分局搶劫案下降23%、竊車下降22%。李雄感謝警方的努力，但他強調未來仍有很多努力空間。

休士頓警局副警長Yasar Bashir（左五）前來發表專題演講，並獲大會頒狀表揚。（記者封昌明／攝影）

大會今年邀請同為亞裔 的休士頓警局副警長Yasar Bashir發表專題演講，他表示，他非常榮幸能在休士頓警局工作21年，期間曾任中西區分局長多年，相當熟稔中國城的治安事務，他感謝西南管理區及國際管理區在他任內與警方多所配合以降低犯罪率，讓他在升任副警長後仍持續關心西南管理區的治安等問題。

Bashir表示，休士頓是全美最多元族群的社區之一，各民族間都會互相尊重，是一座偉大的城市，但近年來槍枝氾濫，造成許多治安事件，他也將致力與管理區合作，共同維護治安。