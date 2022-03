糖城國際藝術節 台生推廣 「留學到台灣」

駐休士頓台北經文處教育組與貝勒醫學院及德州大學MD安德森癌症中心生物醫學研究所台灣學生會代表,共同佈置「留學到台灣」攤位。(休士頓台北經文處提供)

隨著Covid-19疫情逐步獲得控制,德州 糖城(Sugar Land, Texas)市政府在停辧兩年大型活動後,3月26日於布拉佐斯河岸公園(The Brazos River Park)重啟辧理國際風箏藝術節(International Arts & Kite Festival),吸引地區民眾扶老攜幼倘佯於自然與樂活的氛圍中。

「留學到台灣」攤位成功吸引眾多民眾前來參觀互動。(休士頓台北經文處提供)

該國際藝術節內容,包括:代表不同國家的攤位(country booths),介紹世界各國風俗民情及地方特色、文化與美食;由當地各組織單位帶來各式精采舞蹈表演、深受大小朋友歡迎的臉部彩繪、高人一等的踩高蹺彩裝精靈穿梭於會場與民眾合影、各式各色造型的專業風箏競技以及各式大型遊樂設施等,活動豐富多元。

受邀代表台灣出席該項活動的駐休士頓辦事處教育組,與貝勒醫學 院 (Bayor College of Medicine)及德州大學MD安德森癌症 中心生物醫學研究所(University of Texas MD Anderson UT Health Graduate School of Biomedical Sciences)兩校台灣學生會代表共同布置「留學到台灣」(Study in Taiwan)攤位,展示包括到台灣攻讀學位的台灣獎學金(Taiwan Scholarship)、進行華語研習的華語文獎學金(Huayu Enrichment Scholarship)、赴台擔任英文教師 (Taiwan Foreign English Teacher Program)的資訊,以及華語文能力測驗(Test of Chinese as a Foreign Language, TOCFL)等各項文宣。

彈珠枱遊戲吸引大人小孩熱烈參與。(休士頓台北經文處提供)

此外,準備具懷舊風的台灣夜市彈珠枱遊戲,成功吸引大人小孩熱烈參與;另有國家圖書館的山水畫及蘇東坡畫像印章拓印,搭配文房四寶,讓前來參觀的民眾領略台灣豐富的語言文化及傳統。

教育組組長楊淑雅偕組員鍾慧及林宜葳,在藝術節中推廣留學到台灣,耐心說明各項獎學金的申請方式、華語能力測驗的考試內涵,或是在休士頓地區的華語學習機構等。MD安德森癌症中心生物醫學研究所台灣學生會會長洪紹喜及卓書賢同學、貝勒醫學院台灣學生會前會長張庭及王意清則率領黃揚哲、楊劭苹、吳怡萱等同學與前來展攤體驗遊戲的民眾熱情互動,並一同為台灣攤位打卡,整體活動圓滿成功,宣傳效果極佳。