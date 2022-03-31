休士頓亞裔商會午宴 市長演講：要拔擢亞裔任要職

Turner 市長(右四)在亞商會餐宴中與主桌賓客合影。市長演説強調休士頓不只是全美最多元的城市，還應該是包容性強及歡迎不同族裔的。（亞裔商會提供）

休士頓亞裔 商會（Asian Chamber of Commerce) 3月25日舉行午宴，邀請市長Sylvester Turner，以「Leading Houston’s Economic Growth & Support for Small Businesses」為題發表演講，他說，市府各級單位的首長，應考慮由亞裔擔任領導人。

在Westin Galleria Houston裝潢大方高雅的會場，200多位政商名流及企業、社區等各界代表齊聚一堂。亞裔商會主席李雄向所有在場人士表達歡迎，並介紹亞商會的成長及目標，準備詳盡資料解説商會各類活動及潛能實力，亞裔人士在經濟活動各方面的成績呈現。

Turner 市長在亞商會送給他的別致禮物前，與主席李雄（右三）、前主席喻斌（左二）、西南區管委會執行長李成純如（右二）、由華盛頓特區前來休士頓的ACE全美總會會長董繼玲等合影。（亞裔商會提供）

由亞裔商會成員包括前任主席喻斌、現任主席李雄、以及印裔、韓裔 等不同族裔商會及企業領袖，和社區領導包括中華文化中心執行長華啟梅，西南區管理委員會執行長李成純如等，分別就過去幾年與Turner市長帶領的市府各項合作的經驗，發表談話製成影片在會場播放。

李雄話指出，市長帶領去中國的經貿訪問團拓展了商機，而和台灣台北市的情誼，更是姊妹市中歷史最久遠，成就多項交流促進友誼及合作。

因為這滿滿的友誼，市長表示他先將原來的講稿放在一邊，而要談談他的感受。他首先稱呼亞裔商會主席李雄為Mayor Kenneth Li ，引起現場歡笑及掌聲。隨後他説到友誼的重要，並指出休士頓已是全美最多元城市，而除了多元，休士頓還必須包容性強，並對不同族裔表示歡迎。如同亞裔商會不只是商會，它還回饋社區，這就是友誼的展現。亞裔社區的資源及能量，也使休士頓市的優勢提高；因為如今的競爭不只是全國，更是全球性的。而一個城市之所以偉大，就在於它匯集不同市民的力量。

市長並以幼時家中九個小孩，但餐桌只能坐五、六個人舉例，說時間到了，就應該換人坐在餐桌邊，這就是分享和友誼的例子。市長表示如公車處、財政局、警局等，應考慮由亞裔在現階段擔任領導。市長說：輪到你們了。而針對一個多元、機會平均、各方一起工作，並整合的城市，還有許多可以著力之處，而這也正是休士頓的前景。

Turner市長也表示，市府團隊即將出發訪問墨西哥，日本是接下來的訪問行程。他希望在卸任前要訪問南韓，並再訪印度。休士頓市府上次訪問台灣是十年前，他認為應該計畫再次訪台。

除了亞裔社區的力量，市長還提到要給予年輕世代機會；他說：亞裔、年輕人，必須坐在桌邊，時間就是現在。他並感謝餐會贊助者之一 Wells Fargo銀行 ，特別是於疫情時期，對中小企業的基金計劃及其它協助，都是包容、歡迎及友誼的優秀範例。

他總結說，不論我們來自哪裡、説哪種語言，面對這個城市，其實就像照鏡子，我們看到的是自己，而我們不會要傷害自己。市長説這就是一個我們大家要去營造的城市，休士頓一定可以做到更多更好，同時他對自己接受到的友誼及支持表達由衷感謝。