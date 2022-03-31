我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

休士頓亞裔商會午宴 市長演講：要拔擢亞裔任要職

【休士頓訊】
Turner 市長(右四)在亞商會餐宴中與主桌賓客合影。市長演説強調休士頓不只是全美最多元的城市，還應該是包容性強及歡迎不同族裔的。（亞裔商會提供）
Turner 市長(右四)在亞商會餐宴中與主桌賓客合影。市長演説強調休士頓不只是全美最多元的城市，還應該是包容性強及歡迎不同族裔的。（亞裔商會提供）

休士頓亞裔商會（Asian Chamber of Commerce) 3月25日舉行午宴，邀請市長Sylvester Turner，以「Leading Houston’s Economic Growth & Support for Small Businesses」為題發表演講，他說，市府各級單位的首長，應考慮由亞裔擔任領導人。

在Westin Galleria Houston裝潢大方高雅的會場，200多位政商名流及企業、社區等各界代表齊聚一堂。亞裔商會主席李雄向所有在場人士表達歡迎，並介紹亞商會的成長及目標，準備詳盡資料解説商會各類活動及潛能實力，亞裔人士在經濟活動各方面的成績呈現。

Turner 市長在亞商會送給他的別致禮物前，與主席李雄（右三）、前主席喻斌（左...
Turner 市長在亞商會送給他的別致禮物前，與主席李雄（右三）、前主席喻斌（左二）、西南區管委會執行長李成純如（右二）、由華盛頓特區前來休士頓的ACE全美總會會長董繼玲等合影。（亞裔商會提供）

由亞裔商會成員包括前任主席喻斌、現任主席李雄、以及印裔、韓裔等不同族裔商會及企業領袖，和社區領導包括中華文化中心執行長華啟梅，西南區管理委員會執行長李成純如等，分別就過去幾年與Turner市長帶領的市府各項合作的經驗，發表談話製成影片在會場播放。

李雄話指出，市長帶領去中國的經貿訪問團拓展了商機，而和台灣台北市的情誼，更是姊妹市中歷史最久遠，成就多項交流促進友誼及合作。

因為這滿滿的友誼，市長表示他先將原來的講稿放在一邊，而要談談他的感受。他首先稱呼亞裔商會主席李雄為Mayor Kenneth Li ，引起現場歡笑及掌聲。隨後他説到友誼的重要，並指出休士頓已是全美最多元城市，而除了多元，休士頓還必須包容性強，並對不同族裔表示歡迎。如同亞裔商會不只是商會，它還回饋社區，這就是友誼的展現。亞裔社區的資源及能量，也使休士頓市的優勢提高；因為如今的競爭不只是全國，更是全球性的。而一個城市之所以偉大，就在於它匯集不同市民的力量。

市長並以幼時家中九個小孩，但餐桌只能坐五、六個人舉例，說時間到了，就應該換人坐在餐桌邊，這就是分享和友誼的例子。市長表示如公車處、財政局、警局等，應考慮由亞裔在現階段擔任領導。市長說：輪到你們了。而針對一個多元、機會平均、各方一起工作，並整合的城市，還有許多可以著力之處，而這也正是休士頓的前景。

Turner市長也表示，市府團隊即將出發訪問墨西哥，日本是接下來的訪問行程。他希望在卸任前要訪問南韓，並再訪印度。休士頓市府上次訪問台灣是十年前，他認為應該計畫再次訪台。

除了亞裔社區的力量，市長還提到要給予年輕世代機會；他說：亞裔、年輕人，必須坐在桌邊，時間就是現在。他並感謝餐會贊助者之一 Wells Fargo銀行 ，特別是於疫情時期，對中小企業的基金計劃及其它協助，都是包容、歡迎及友誼的優秀範例。

他總結說，不論我們來自哪裡、説哪種語言，面對這個城市，其實就像照鏡子，我們看到的是自己，而我們不會要傷害自己。市長説這就是一個我們大家要去營造的城市，休士頓一定可以做到更多更好，同時他對自己接受到的友誼及支持表達由衷感謝。

亞裔 休士頓 韓裔

上一則

愿生活如花般美好 金色年華為您的晚年生活錦上添花

下一則

疑槍枝走火誤殺鄰車司機 賓州男自首

延伸閱讀

貨架空空…嬰兒配方奶荒 燒到休士頓

貨架空空…嬰兒配方奶荒 燒到休士頓
休士頓確診降至新低 BA.2亞型只占2%

休士頓確診降至新低 BA.2亞型只占2%
休士頓亞裔商會4/1開課 傳授做生意竅門

休士頓亞裔商會4/1開課 傳授做生意竅門
羅斯密商會首辦「給警察小費」 討論改善治安

羅斯密商會首辦「給警察小費」 討論改善治安
休士頓市長3／25赴亞裔商會演講

休士頓市長3／25赴亞裔商會演講
羅斯密商會 888天普分局警民交流

羅斯密商會 888天普分局警民交流

熱門新聞

古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
FBI表示，購屋電匯詐騙近年案例激增。(pixabay)

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

2022-03-30 09:11
杜克大學。Photo by Chuck Givens on Unsplash

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

2022-03-25 10:54

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離