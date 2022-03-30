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皮卡車遭龍捲風掀翻 高中生大難不死獲贈新車

【福和市訊】
皮卡車被掀翻吹壞的16歲高中生(右)，福和市一家汽車經銷商贈送價值5萬元的嶄新同款皮卡，與1萬5000元醫藥費。(WFAA電台)
皮卡車被掀翻吹壞的16歲高中生(右)，福和市一家汽車經銷商贈送價值5萬元的嶄新同款皮卡，與1萬5000元醫藥費。(WFAA電台)

上一波龍捲風中，皮卡車被掀翻吹壞的16歲高中生，得到福和市一家汽車經銷商贈送價值5萬元的嶄新同款皮卡，還得到1萬5000元醫藥費，真可謂大難不死、必有後福。

3月21日那天，16歲的萊利里昂(Riley Leon)去華塔漢堡(Wataburger)做求職面談(job interview)，回家的路上碰到龍捲風，當時追風人(tornado chaser)安芬格(Brian Emfinger)在離龍捲風中心不遠處錄像，當他看到一輛紅色皮卡闖入龍捲風中時，他忍不住大喊OMG(我的天)，接著那輛皮卡被掀翻，然後在地面上快速打轉，看起來車裡的人就要慘遭不幸。

那場龍捲風後來得到國家氣象局確認是EF-2級，最高風速達到每小時115哩。

這時突然一陣大風，把皮卡吹正，司機把穩方向盤，踩油門逃離險境，安芬格說他親眼看到一場奇蹟顯現，他把視頻放上網路後，很快就被瀏覽了700萬次。萊利里昂後來接受媒體採訪表示，那輛十年車齡的雪佛蘭Silverado皮卡嚴重受損，玻璃幾乎全都破了，他的背部受傷可能須要動手術，但他們全家沒有健保，因此他還不能去看醫生診治。

福和市的布魯斯勞利雪佛蘭經銷商(Bruce Lowrie Chevy dealership)24日在臉書上宣布，要送他一輛同款的新車，並在26日把一輛全新的Silverado櫻桃紅皮卡交到萊利里昂手中，他的家人也都參加交車典禮，這輛車價值5萬元，經銷商同時捐5萬元給美國紅十字會，用來給那波風災的受災戶做救援金。

萊利里昂是IDEA Rundberg High School的11年級學生，該校的護士比安卡詹姆斯(Bianca Jaimes)在籌款網站GoFundMe上給他開了一個帳戶，到上周六已募得1萬7000元，加上經銷商給他的1萬5000元，他的手術費應該有著落了。

龍捲風 手術 健保

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