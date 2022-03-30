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不堪三角戀 暖男殺情敵 震驚教會社區

【聖安東尼奧訊】
25歲男子麥修威興(Mathew Wiessing)因槍殺情敵被捕。(聖安東尼奧警局)
25歲男子麥修威興(Mathew Wiessing)因槍殺情敵被捕。(聖安東尼奧警局)

聖安東尼奧西北區，3月10日一名23歲小學老師遭槍擊喪命，警方半個月後宣布破案，25歲嫌犯溫文儒雅的大頭照公布後，令教會和社區大感震驚，警方認為嫌犯是因為感情挫折槍殺情敵。

警方指出，23歲的艾卡尼茲(Michael Echaniz) 3月10日早上6時多，在公寓停車場準備去學校時遭人槍殺，當時他已把公事包放在乘客座上，嫌犯在此刻出手攻擊，使他拿在手上的早餐掉在司機座位左邊的地上，艾卡尼茲頭部中了兩彈，左上背中了一彈，警方接到報案後，在現場找到三枚9毫米口徑的彈殼。

根據公寓住戶目擊者的陳述，槍聲響過後看到一名穿著黑色有頭罩夾克的男子跑離現場。警方調閱公寓錄像，看到案發前一輛豐田Camry轎車開到公寓區前面的停車場，一名穿著黑色有頭罩夾克的男子下車，不久之後他跑回車上把車開走，在公寓前的十字路口他闖紅燈，差一點被一部學校巴士攔腰撞上。

事發當天，25歲男子麥修威興(Mathew Wiessing)的家人看到電視報導後，發現家裡的一支9毫米口徑手槍不見了，遂向警方報案，威興同意到警局接受偵訊，他對警方所提的問題多有躲閃，但因為缺乏證據警方只好讓他回家，那支手槍到現在都還沒有找到。威興的母親向警方指出，案發時威興不在家，當他回到家時馬上動手去洗一件深色的夾克。

警方查過艾卡尼茲和威興之間的關係後，於25日(周五)宣布破案，並認為這是三角情殺案，兩名男子是去同一家教會。威興的長相文質彬彬，讓人很難相信他會殺人。去年11月威興的女朋友跟他分手，一個月之後她開始和艾卡尼茲交往，威興的母親表示失戀對威興造成沉重的打擊，他不論是白天或深夜，常常無緣無故就離開家。在槍擊命案發生前的一個星期，艾卡尼茲公寓單位的門遭人破壞。

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