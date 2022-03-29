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墨西哥綁架案上升 美國務院發旅遊警告

編譯組／綜合報導      
美國國務院對下加州及提璜納發出旅遊警告。（電視新聞截圖）
美國國務院對下加州及提璜納發出旅遊警告。（電視新聞截圖）

由於犯罪和綁架事件上升，國務院最近向計畫前往墨西哥提璜納或下加州的美國人，發出旅遊警告。

國務院此次對旅行安全的特別關注，源於在提璜納非旅遊區發生的大量凶殺案。國務院警告，任何到提璜納或下加州旅行的人，不要走高速公路，最好在白天旅行，並避免到偏僻地區。

由於持續發生的犯罪和綁架事件，官員們還要求美國公民避免前往墨西哥以下地區：科利馬州（Colima）、格瑞羅州（Guerrero）、米卻肯州（Michoacan）、西納羅亞州（Sinaloa）及塔茅利巴斯州（Tamaulipas）。

東灣海沃的雷耶斯在墨西哥探親時失蹤。美國國務院對墨西哥下加州及提璜納發出旅遊警告...
東灣海沃的雷耶斯在墨西哥探親時失蹤。美國國務院對墨西哥下加州及提璜納發出旅遊警告。（電視新聞截圖）

在該警告發出前近一年，東灣海沃少年雷耶斯（Manuel Reyes）在哈利斯科（Jalisco）探親時失蹤。NBC北加灣區的姐妹電視台Telemundo 48，採訪了雷耶斯的兄弟。他說，他的家人還沒有得到任何關於雷耶斯可能在哪裡的線索。「我了解墨西哥，以為他們會要錢。但在這件事上，他們並沒有。我們沒有接到任何電話。」雷耶斯的兄弟說。

關於墨西哥旅遊警告的更多信息，請訪問國務院網站travel.state.gov。

美國國務院對下加州及提璜納發出旅遊警告。（電視新聞截圖）
美國國務院對下加州及提璜納發出旅遊警告。（電視新聞截圖）

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