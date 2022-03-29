我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

4年前槍擊前女友 刑期40年的少年兇手死於牢房

編譯組／綜合報導
刑期40年的帕迪亞可能在獄中自殺。(FOX4)
刑期40年的帕迪亞可能在獄中自殺。(FOX4)

德州達拉斯南邊郊區義大利市(Italy)，四年前發生16歲男生對15歲女生連開六槍的血案，兇手帕迪亞(Chad Padilla Jr.)在21日(周一)早晨被獄警發現死於牢房中，犯罪懲戒局依例開案調查死因。

那件血案發生時，引起全國震驚。2018年1月22日，16歲的帕迪亞走進學校自助餐廳，用一把.38口徑的手槍向15歲的女生瑪凱菈瓊斯(Mahkayla Jones)射擊，她雖然身中六彈卻保住一命。帕迪亞後來接受檢方的認罪協議，在2019年被判處40年監禁，服刑20年後可以有緩刑出獄的機會。

同學指出，帕迪亞和瓊斯原是一對情侶，後來瓊斯決定分手，那天帕迪亞在餐廳走到瓊斯面前，先說，「抱歉必須是這樣的結局」，然後對瓊斯開槍。帕迪亞是被關在德州東北部新波士頓(New Boston)的監獄，21日早晨獄警做早點名時，發現帕迪亞沒有回應，他已經不省人事，工作人員給他急救，但無法起死回生，他的死因尚未公布。

另外，德州死囚中唯一的拉丁裔女子梅莉莎魯綺歐(Melissa Lucio)預定在4月27日執行致命注射(lethal injection)，她的律師凡內莎波特金(Vanessa Potkin)於22日，向州長提出特赦陳情(Clemency Petition)，希望能免她一死。魯綺歐現年53歲，2007年她兩歲的小女兒身上有許多瘀青，一隻手臂骨折，頭部有遭重擊的跡象，送到醫院後不治死亡，在庭審中陪審團判決她凌虐兒童與謀殺罪名成立，她被法官判處死刑。

波特金律師指出，這份特赦陳情書中列出新的證據，指出魯綺歐案是一樁冤獄，而且當年判她有罪的陪審員中，有四人現在質疑那項判決，她希望州長直接給予特赦，否則至少也應該延後120天執行，好讓律師能有時間提出重審申請。

德州 波特 義大利

上一則

華府振興紐約大道 打造多元商業走廊

下一則

反種族歧視審查 蒙郡公校推中文問卷

延伸閱讀

瓊斯推「保護非公路車輛賽」新案 兩黨委員會一致通過

瓊斯推「保護非公路車輛賽」新案 兩黨委員會一致通過
英國牧羊犬和主人失散 獨自搭公車回家

英國牧羊犬和主人失散 獨自搭公車回家
NBA／國王倒數0.2秒補籃 氣走溜馬

NBA／國王倒數0.2秒補籃 氣走溜馬
南加男子利用交友軟件約會女性 約會時涉搶劫性侵

南加男子利用交友軟件約會女性 約會時涉搶劫性侵
傑克森尋求支持大法官提名 全力逐一拜會兩黨參議員

傑克森尋求支持大法官提名 全力逐一拜會兩黨參議員
全美首例 馬州即起停徵汽油稅30天助民眾減輕負擔

全美首例 馬州即起停徵汽油稅30天助民眾減輕負擔

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
杜克大學。Photo by Chuck Givens on Unsplash

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

2022-03-25 10:54
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

2022-03-22 17:46

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇