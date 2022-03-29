4年前槍擊前女友 刑期40年的少年兇手死於牢房

刑期40年的帕迪亞可能在獄中自殺。(FOX4)

德州 達拉斯南邊郊區義大利 市(Italy)，四年前發生16歲男生對15歲女生連開六槍的血案，兇手帕迪亞(Chad Padilla Jr.)在21日(周一)早晨被獄警發現死於牢房中，犯罪懲戒局依例開案調查死因。

那件血案發生時，引起全國震驚。2018年1月22日，16歲的帕迪亞走進學校自助餐廳，用一把.38口徑的手槍向15歲的女生瑪凱菈瓊斯(Mahkayla Jones)射擊，她雖然身中六彈卻保住一命。帕迪亞後來接受檢方的認罪協議，在2019年被判處40年監禁，服刑20年後可以有緩刑出獄的機會。

同學指出，帕迪亞和瓊斯原是一對情侶，後來瓊斯決定分手，那天帕迪亞在餐廳走到瓊斯面前，先說，「抱歉必須是這樣的結局」，然後對瓊斯開槍。帕迪亞是被關在德州東北部新波士頓(New Boston)的監獄，21日早晨獄警做早點名時，發現帕迪亞沒有回應，他已經不省人事，工作人員給他急救，但無法起死回生，他的死因尚未公布。

另外，德州死囚中唯一的拉丁裔女子梅莉莎魯綺歐(Melissa Lucio)預定在4月27日執行致命注射(lethal injection)，她的律師凡內莎波特 金(Vanessa Potkin)於22日，向州長提出特赦陳情(Clemency Petition)，希望能免她一死。魯綺歐現年53歲，2007年她兩歲的小女兒身上有許多瘀青，一隻手臂骨折，頭部有遭重擊的跡象，送到醫院後不治死亡，在庭審中陪審團判決她凌虐兒童與謀殺罪名成立，她被法官判處死刑。

波特金律師指出，這份特赦陳情書中列出新的證據，指出魯綺歐案是一樁冤獄，而且當年判她有罪的陪審員中，有四人現在質疑那項判決，她希望州長直接給予特赦，否則至少也應該延後120天執行，好讓律師能有時間提出重審申請。