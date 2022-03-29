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休士頓開春 花粉過敏拉警報 專家籲避開過敏原

編譯組／綜合報導
春天是花粉過敏好發季節，民眾可檢查家中是否藏有過敏原。（KHOU 11）
春天是花粉過敏好發季節，民眾可檢查家中是否藏有過敏原。（KHOU 11）

當爭奇鬥豔的花兒盛開，春天的氣息來臨，這也意味著春天的花粉季也隨之而來。對於許多對花粉過敏的人，未來一段時間可能要提高警覺，過敏專家建議，這類民眾應避開過敏原，清理家中有灰塵的地方，有必要時應及時就醫。

KHOU 11電視台報導，隨著溫暖陽光明媚的天氣，休士頓地區空氣中，花粉濃度將在未來幾天處於極端層級（extreme levels）。氣象學家克福特（Chita Craft）指出，在4月4日（周一）再次降雨之前，空氣中的花粉層級不會改變。

花粉是以每立方米空氣中的顆粒數來衡量。克福特說，在所有樹花粉中，橡樹花粉層級超過1800粒，而通常其他植物平均只有約100多顆。

檢測花粉的技術，通常使用稱之為Rotorod的空氣採樣裝置進行。該設備使用黏性棒定期測試空氣。每隔24小時左右，相關單位會檢查這些黏性棒上覆蓋花粉顆粒數量，計數轉換為每立方米空氣的顆粒單位。

對一些對花粉過敏症患者來說，進入家中最好脫鞋，避免將花粉帶入家中，若帶家中寵物出門，返家後一定要清洗牠們身上皮屑，以免上面沾染花粉後，散落在家中蔓延。

一旦花粉進入家中，在目前空氣中花粉濃度處於極端水平的此時，在家中的感受可能與在外面一樣。民眾可在家中做些事，阻止花粉引起的過敏不適。

卡普蘭救濟中心（Kaplan Sinus Relief）醫師卡普蘭（Michael Kaplan）說，「我們會環顧一下房子。若你在幾個月內沒有更換空氣濾清網，那就是第一要務。第二，看一下床上用品與毯子是否有塵蟎，這是塵蟎過敏者過敏原。」

卡普蘭說，下一個要檢查的是床上用品和地毯。「你可以定期清潔床，每個月加熱被褥一次。同時檢查家中地毯是否有黴菌滋生。」

「當然，別忘了吊扇」他說，「尤其是吊扇，夥計們，我保證如果有十人在聽，就是有十人並未檢查吊扇上面的灰塵」。

他接著說，即使家中都清理乾淨，若過敏問題仍存在，「那就要去看醫師了」。卡普蘭說，「人們來看我的首要問題都是鼻塞，不能通過鼻子呼吸，鼻竇感染，或者不確定自己是否感染過敏。」

春暖花開，這幾天空氣中花粉濃度達極端層級。（KHOU 11）
春暖花開，這幾天空氣中花粉濃度達極端層級。（KHOU 11）

過敏 檢測 休士頓

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