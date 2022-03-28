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棄4嬰幼兒在家中2天 27歲母：我附近沒有家人

編譯組／綜合報導
霍夫被控遺棄四名15歲以下孩童，日前出庭。（ABC 13）
霍夫被控遺棄四名15歲以下孩童，日前出庭。（ABC 13）

斯普林（Spring）一名27歲的婦人霍夫（Angela Huff），日前將四名嬰幼兒孩子獨自留在家中數日，被指控遺棄。日前上庭時，她在法庭上崩潰說：「在我附近並無家人」。

ABC 13電視台報導，一群青少年日前發現三名孩子在他們斯普林家中附近閒逛，他們進入房內，發現剛從嬰兒床掉下來的嬰兒。青少年拍下房子內部狀況，驚動警方。警方稍後在6號公路附近的一家旅館裡發現夫婦兩人。

霍夫隨後被指控，在她去見孩子的父親多爾西（Markel Dorsey）時，將他的四名孩子獨自留在家中兩天。法庭命令禁止多爾西，接靠近霍夫與孩子們。

霍夫的律師Emily DeToto說：今天主要是讓法院通知我的委託人，她的保釋條件與監獄內相關權利。霍夫日前在法庭上被告知，她必須遵守兒童保護服務機構（Child Protective Service，CPS）關於她孩子的命令，她將無法探視孩子。

當孩子們被發現後幾小時，霍夫的祖父母接管孩子們的監護權。「她沒有孩子的監護權」，DeToto說，「她的孩子由她的祖父母撫養長大，現在我們的目標是讓她有一個好的心理狀態，以便日後能與孩子們團聚。」

當法官詢問她是否有人可以協助她時，赫夫在法庭上淚流滿面，說附近並無家人，只有她和孩子的父親。她還告訴法官，自己患有創傷後症候群、焦慮、抑鬱症等。

被問到她為什麼會去汽車旅館時，DeToto說，「我認為這是種虐待關係，多爾西因毆打她被定罪後保釋，所以她感到被威脅，我認為她可能有一些受虐婦女綜合症（spouse syndrome）等情況。」

霍夫被保釋後告訴媒體，「我非常愛我的孩子，我做了錯誤的決定。」多爾西目前仍被關於監獄中，預計4月1日出庭，他面臨違反保護令等指控。

監獄 旅館 汽車

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