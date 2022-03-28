我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

烏克蘭養女波蘭找到難民姊 籲政府准來美居留

編譯組／綜合報導
在烏克蘭孤兒院被德州夫婦領養的娜絲蒂雅(中)，在波蘭見到姊姊和外甥。(KHOU)
在烏克蘭孤兒院被德州夫婦領養的娜絲蒂雅(中)，在波蘭見到姊姊和外甥。(KHOU)

德州梨城(Pearland)一個家庭，多年前從烏克蘭孤兒院領養一對姊弟，姊姊如今21歲，俄羅斯入侵烏克蘭以後，她前往波蘭尋訪他們的姊姊，日前她在網路上放了團圓的視頻，令人熱淚盈眶。

梨城的波依德夫婦，從烏克蘭孤兒院領養娜絲蒂雅(Nastya Boyd)和她的弟弟時，他們的姊姊凱特瑞娜(Kateryna)已經超過可以被領養的年齡。現年21歲的娜絲蒂雅在餐廳打工，一個月前俄羅斯入侵烏克蘭，引發娜絲蒂雅恐慌，她為姊姊和她兩歲孩子的性命擔憂，當時她接受休士頓地區KHOU電視台訪問，表達要去波蘭尋找姊姊和外甥的意願。接著她抱著一顆焦急的心，搭飛機前往歐洲，展開尋親之旅。

日前她從波蘭放了一段視頻，紀錄了找到姊姊和外甥時的驚喜，她跟他們緊緊擁抱之後，告訴姊姊不要擔心，她會讓他們安全度過難關。波蘭敞開大門歡迎烏克蘭難民，顯示出波蘭人民的博愛胸襟，但是要照顧數以百萬計的難民，確實是相當大的負擔。

娜絲蒂雅表示，每個難民要自己去找工作賺錢、找地方安身，現在波蘭靠烏克蘭邊界的地方，公寓出奇的貴，姊姊打工賺的錢還不夠付房租，因此必須把姊姊和外甥帶回美國才是解決之道。

波依德夫婦已經表達，歡迎凱特瑞娜和她兒子前來定居，但卻在美國移民政策上遇到阻礙，因為凱特瑞娜不是娜絲蒂雅的直系血親或配偶，因此沒辦法辦親屬移民，娜絲蒂雅呼籲大休士頓地區的居民，給國會議員奈爾斯(Troy Nehls)和威伯(Randy Weber)的辦公室打電話，讓移民單位把凱特瑞娜列為例外待遇，准許她進入美國合法居留，波依德全家會照顧他們的生活所需。

烏克蘭 凱特 移民

上一則

棄4嬰幼兒在家中2天 27歲母：我附近沒有家人

下一則

貨架空空…嬰兒配方奶荒 燒到休士頓

延伸閱讀

拯救烏克蘭 波蘭電視台推慈善募款節目播送全球

拯救烏克蘭 波蘭電視台推慈善募款節目播送全球
波蘭演說脫稿 拜登：普亭不能繼續在位掌權

波蘭演說脫稿 拜登：普亭不能繼續在位掌權
拜登訪波蘭 俄軍下馬威砲轟烏波邊界大城 至少5傷

拜登訪波蘭 俄軍下馬威砲轟烏波邊界大城 至少5傷
救援烏克蘭人 歐盟、加拿大發起全球募款 法籌謀馬立波撤離行動

救援烏克蘭人 歐盟、加拿大發起全球募款 法籌謀馬立波撤離行動
直播／拜登波蘭發表演說 呼籲自由世界團結抗俄

直播／拜登波蘭發表演說 呼籲自由世界團結抗俄
拜登訪波蘭探美軍：可惜無法去烏克蘭

拜登訪波蘭探美軍：可惜無法去烏克蘭

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
杜克大學。Photo by Chuck Givens on Unsplash

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

2022-03-25 10:54
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

2022-03-22 17:46

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」