烏克蘭養女波蘭找到難民姊 籲政府准來美居留

在烏克蘭孤兒院被德州夫婦領養的娜絲蒂雅(中)，在波蘭見到姊姊和外甥。(KHOU)

德州梨城(Pearland)一個家庭，多年前從烏克蘭 孤兒院領養一對姊弟，姊姊如今21歲，俄羅斯入侵烏克蘭以後，她前往波蘭尋訪他們的姊姊，日前她在網路上放了團圓的視頻，令人熱淚盈眶。

梨城的波依德夫婦，從烏克蘭孤兒院領養娜絲蒂雅(Nastya Boyd)和她的弟弟時，他們的姊姊凱特 瑞娜(Kateryna)已經超過可以被領養的年齡。現年21歲的娜絲蒂雅在餐廳打工，一個月前俄羅斯入侵烏克蘭，引發娜絲蒂雅恐慌，她為姊姊和她兩歲孩子的性命擔憂，當時她接受休士頓地區KHOU電視台訪問，表達要去波蘭尋找姊姊和外甥的意願。接著她抱著一顆焦急的心，搭飛機前往歐洲，展開尋親之旅。

日前她從波蘭放了一段視頻，紀錄了找到姊姊和外甥時的驚喜，她跟他們緊緊擁抱之後，告訴姊姊不要擔心，她會讓他們安全度過難關。波蘭敞開大門歡迎烏克蘭難民，顯示出波蘭人民的博愛胸襟，但是要照顧數以百萬計的難民，確實是相當大的負擔。

娜絲蒂雅表示，每個難民要自己去找工作賺錢、找地方安身，現在波蘭靠烏克蘭邊界的地方，公寓出奇的貴，姊姊打工賺的錢還不夠付房租，因此必須把姊姊和外甥帶回美國才是解決之道。

波依德夫婦已經表達，歡迎凱特瑞娜和她兒子前來定居，但卻在美國移民 政策上遇到阻礙，因為凱特瑞娜不是娜絲蒂雅的直系血親或配偶，因此沒辦法辦親屬移民，娜絲蒂雅呼籲大休士頓地區的居民，給國會議員奈爾斯(Troy Nehls)和威伯(Randy Weber)的辦公室打電話，讓移民單位把凱特瑞娜列為例外待遇，准許她進入美國合法居留，波依德全家會照顧他們的生活所需。