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3槍手闖民宅 圖搶亞裔祖孫 祖父開槍嚇跑他們

編譯組／綜合報導

KHOU 11電視台報導，糖城（Sugar Land）25日發生一起入室搶劫案，三名槍手闖入一戶民宅，試圖搶劫一名可能是亞裔家庭男子與其孫女。目前警方正尋找三名嫌犯。

這起事件發生於當天上午7時30分前，位於W. Lake Drive 2600號街區一戶民宅。

糖城警方表示，他們接獲報案，指三名嫌犯在這對祖孫準備出門上學時，在家門口與他們對峙並將他們帶回家中。

警方稱，嫌犯隨後將其中一人綁起來。

另一名祖父當時正在睡覺，聽到聲響後，拿起槍試圖向入侵者開火。

該名祖父阮瑞安（Ryan Nguyen，譯音）說，「一開始我試圖開槍，但我的槍並未上膛」他說「然後他們看到我有槍，就跑走了。當我跑到外面時，我將槍上膛然後開火，我在外面開了兩槍，但他們跑得太快，跳牆逃走。」

警方認為這家人是目標。

糖城市警局局長羅賓森（Eric Robins）表示，「我們得知他們在休士頓地區有一些企業，我們相信他們出於特定原因，關注這些人，我們不確定他們是什麼關係，目前仍在調查中。」

這起事件並未有人受傷，警方表示，他們已解除警戒線，也未逮捕任何人。附近的Eldridge和Bellfort的Harmony學校，在搜索過程中一度關閉。

羅賓森說，目前該地區已增加額外巡邏，目前警方正透過監視器，了解更多相關訊息。

亞裔 休士頓

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