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德州人語／東航空難的謠言等怪象

德州人語

中國東方航空一架波音737-800客機21日從昆明飛廣州途中，在廣西梧州墜毀，132位乘客和機組人員罹難，海內外都感到沉痛惋惜。失事原因迄今不詳，謠言卻滿天，甚至帶上中美競爭的陰謀；部分大陸網民初期在新聞後留言幸災樂禍，更失去同理心和人性，讓人震驚。

海外細心民眾發現，不少國內民眾留言抱怨「我們疫情封城不能出門，你們卻搭飛機旅行，終於出事」云云，對罹難者毫無同情。有評論怪罪中共洗腦教育，竟培養出一群失去人性的冷血怪人。情況和美國2001年遇九一一恐襲近3000無辜民眾遇難，大陸有民眾卻上街慶祝一樣。

其他怪象還包括：一，首先怪罪波音，大駡美帝。失事737-800型客機才 服役6.8年，但該型客機服務25年，全球7000多架使用中，包括中國1000多架。許多網民卻將它和飛航軟體出包、正調整試飛中的波音737-Max相提並論，抹黑波音和美國。

二，揣測機師欠債自殺。出事後當局營救進展遲緩，官方緘默30多小時才舉行首場記者會，內容空洞。罹難名單、救援進度都未即時公布，有人找到和失事機長同姓名的楊鴻達欠債13萬，揣測機長因此自殺，實嫌草率。

三，失事航班幾乎90度筆直下衝墜地，有錄影為憑，當局卻未立即公布有無和航管通話或發求救信號。該航班快到目的地前，兩分鐘內曾從8900公尺高度急降，前16秒機頭朝下急降、拉升、再下降，航速也多次升降，最後墜毀，到底什麼原因？

有華人資深機長解說，航機可能因機械故障、機翼結冰，或駕駛誤觸打開襟翼，導致航速下降瀕臨失速，而機長想用俯衝增速再拉升避免失速，使機身承受逾2.5G拉力，最後失控直墜，連串疑問都待解答。

出事後30小時，救援隊才找到零星遺體和機身碎片；40多小時才找到一個黑匣子。政府應對給外界感覺非常謹慎，似想隱瞞或保護什麼。

四，業內人士提最重要線索：波音2019年發現737NG客機(出事同型機)約5%聯結機身與機翼的零組件Pickle Fork(俗稱泡菜叉)有嚴重裂痕，並通知全球同型機須飛來加州勝利谷(Victorville)的維修廠檢修。但因等候期須六個月，影響班機營運，且費用昂貴，東航並未照辦。

東航曾舉行慶功會，並發布視頻，表彰自力改裝這型班機零組件，還披露維修過程發現工具不合用，如何克服萬難解決等，相當自豪。其過程是否符合波音規範、使用零組件是美國原廠或中國製造？出事飛機是否曾被中國改裝？業內有人質疑。

中國正自製C919客機，並和波音合作自製尾翼等零組件，不知是否哪個環節出問題，出事後北京急派副總理劉鶴率隊南下，且有準備甩鍋等嫌疑。波音和美國當然有警覺，依國際慣例須派員會同調查失事原因，如非屬波音責任，自然不會揹這個鍋。

總之，美中都需要真相，負責方須給132位罹難者補償。兩國競爭不能妨礙事實發掘和實現正義，人世間不能沒有是非公理。

東航 加州 北京

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