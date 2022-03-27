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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

收養狗卻殘殺 已遭關押德州男被控5罪

編譯組／綜合報導
已遭關押德州男子，又因殘殺犬隻被控五罪。（KXAN電視台）
已遭關押德州男子，又因殘殺犬隻被控五罪。（KXAN電視台）

27歲的Tyler Hastings Berry去年8月被逮入獄，但經過半年調查後，警方終於確定他涉嫌在旅館內虐待、殘殺多隻狗，因此對他提出五項控罪，包括故意虐待動物、殘殺動物，並對動物造成肢體傷害。

其中的一項重罪指控發生在去年6月28日，當天上午嫌犯從第15街的Doubletree退房，但房務員卻在房內發現一隻死掉的比特犬米克斯，因此報警處理。獸醫檢查後發現，米克斯死前24至48小時曾經被強壓至水中，並且被勒過脖子，因此在死前經歷過非常不人道的對待。

警方調查後才發現，先前一起發生在6月5日的殺狗案也與嫌犯有關，但是當時因為911系統的失靈，以及狗屍被旅館人員丟掉，因此並未展開調查，也未對他控罪。6月28日之後的兩起殺狗案也與嫌犯有關。

最後，當Tyler Hastings Berry 8月8日又再度試圖入住第15街的Doubletree時，飯店人員報警處理，但當時他被捕的罪名與殺狗無關，而是因為吸毒。不過他在獄中與女友通話時透露玄機，說他有帶狗進入旅館，而女友事後供稱，他一直在臉書上收養狗，但這些狗最後都消失無蹤。

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