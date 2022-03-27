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教師紛紛棄職 專家：吊銷執照本末倒置

【奧斯汀訊】
德州教育廳對毀約棄職的300多名老師吊銷教師執照。(德州教育廳臉書)
德州教育廳對毀約棄職的300多名老師吊銷教師執照。(德州教育廳臉書)

從去年秋季班開課以來，德州許多老師棄職離校，有些學區向州教育廳要求懲罰這些老師，但有些教育專家認為這樣做並沒有解決根本的問題。

年紀很輕的奧莉薇亞特列貝沙菲(Olivia Telebelsarfi)過去一直以為教育是她的人生使命，大學畢業取得教師執照以後，她在奧斯汀郊區福祿格維爾市(Pflugerville)的約翰康諾利高中(John B. Connally High School)當數學老師。去年底她得知她的班上有一名男生帶槍到學校，讓她對職場安全擔憂，她12月給校長遞上辭呈，表示寒假完畢不會回學校繼續任教。

過去七個月許多德州老師毀約棄職，保守家長對學校教學內容大舉干預，許多想掌控學區方向的低階政客，把學區委員職位當成往政壇發展的踏腳石，教職員經常成為攻擊的目標，槍枝氾濫造成校園槍擊事件頻傳，以致德州老師大批辭職，德州出現嚴重的教師荒(teacher shortage)。

但學區官員並不理會這些根本的原因，反而認為要給老師更多的壓力，以阻止他們離職求去。福祿格維爾學區在1月20日的會議上，投票決定將八位離職老師報給德州教育廳懲處，要求把這八人的教師執照吊銷一年，讓他們無法在其他德州學校找到工作，奧莉薇亞是其中的一人。

學區委員金梅爾(Jean Mayer)指出，這些毀約的老師，對德州的學生造成嚴重傷害，必須得到應有的懲罰，否則如何嚇阻其他想跟進的人？從疫情發生至今，德州教育廳已經對毀約棄職的300多名老師吊銷教師執照，目前還在審核另外數百人的案件。

有些教育專家指出，這些決定棄職的老師，大多已對德州的教職前景徹底失望，他們根本不會再想當老師，吊銷他們的執照對他們毫無意義，因此這項措施好比鴕鳥把頭埋進沙裡。

德州 教育 學區

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