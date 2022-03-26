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拒下架「淫」書 圖書館長被開除

編譯組／綜合報導
德州拉諾縣圖書館金士蘭分館反對審查制度，崇尚自由。(Kingsland Library臉書)
德州拉諾縣圖書館金士蘭分館反對審查制度，崇尚自由。(Kingsland Library臉書)

奧斯汀西北郊區的拉諾縣(另譯亞諾縣，Llano County)，一間縣立圖書館的館長，因為不肯把保守居民不認同的書籍撤下，遭總館長開除，有些居民為這位館長叫屈，在網路上替她伸張正義並籌措經費。

德州的政治氛圍正朝極端保守方向前進，著名的丕優研究所(Pew Research)民調結果指出，美國最保守的阿拉巴馬州有77%的居民自稱是天主教徒或基督教徒，德州則有64%，是第11保守的州。因為教會領袖的講道，如今「性」變成公眾場合避諱的題材，許多學校和圖書館過去幾個月清查所有藏書，只要有可能被保守人士貼上「淫穢」(obscene)標籤的書都下架，免得惹出麻煩。

拉諾縣圖書館要求各個分館清查所有書籍。金士蘭市(Kingsland)分館館長蘇茜貝克(Suzette Baker)拒絕把總館長列為色情(pornographic)或不當(inappropriate)的書籍都收掉，認為讀者有權利自己決定要讀什麼書，限制居民閱讀的範圍等於是施行「審查制度」(censorship)。保守居民發現後向總館長投訴，貝克最後遭到開除的懲處。但不是所有的居民都認同這種作風，有人在網路上替貝克伸冤，要求縣政府調查總館長是否有違規情事。

圖書館 德州 阿拉巴馬州

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