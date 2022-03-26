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金城銀行召開股東會：業務穩健成長再創新高

【休士頓訊】
金城銀行董事長吳光宜（左三）和董事會成員合影。（金城銀行提供）
金城銀行董事長吳光宜（左三）和董事會成員合影。（金城銀行提供）

金城銀行2022年度股東年會已於3月17日下午在休士頓總行召開，會中除推選下一屆董事會成員外，並發布2021年之財務和營運報告。董事長吳光宜先生首先感謝所有股東對於金城銀行的一貫支持，並對全體董事、管理團隊以及同仁們的努力致謝。

吳吳光宜表示，2021年金城銀行面對疫情延燒，但整體業務表現再創新高。金城銀行2021年總資產額12億9200萬美元，較2020年成長12.2%；稅後淨利超過2500萬美元，較2020年增加63.1%；放款總额10億3200萬美元，較2020年成長13.9%；存款總额10億6500萬美元，較2020年成長12.2%；資產報酬率(ROA) 為1.98%，較2020年的1.38%增加0.60%；股東權益報酬率(ROE) 為15.25%，較2020年的10.69%增加4.56%。金城銀行2021年業務表現穩健成長，各項比率均高居所有總行位於休士頓市的華資銀行之冠。

做為一家永續經營的銀行，金城銀行制訂永續風險管理架構，強化公司治理；以金融為出發點，致力為客戶帶來正面積極的影響。以穩健經營的步伐逐漸成長，樹立誠信經營的企業文化；秉持嚴謹的策略和作業流程，同時致力發展網路銀行和商業現金管理服務，更推出個人及商業電子存款、商業支付處理等服務，為客戶提供更多金融服務選擇。

出席股東隨即在會中推選現任的八位董事會成員(吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒) 繼續擔任金城銀行下一屆董事，更推舉吳光宜為董事長，並聘任楊明耕、曾柏樺和Al Duran三位副董事長。

林懿明執行長表示，金城銀行延續企業長期努力，致力打造完整的金融服務平台，在既有的信用風險管理架構下，審慎評估各項風險和作業流程，同時努力提升競爭力，並採取穩定可持續的策略。金城銀行在南加州托斯汀、阿罕布拉市和羅蘭岡均設有分行，在爾灣也設有貸款辦公室。北加州密爾布瑞分行(Millbrae) 和伯靈格姆(Burlingame)貸款辦公室，位處高科技事業雲集的矽谷區域， 靠近舊金山國際機場。這些現有據點及未來更多的分行，希望能服務及開發更多加州的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多亞裔社區。

林懿明說：「展望未來，金城銀行將持續建構更完整的金融平台及服務網絡，精進營運效能，以企業經營的長期價值為核心，將企業的社會責任結合金融本業，為企業、客戶和社會的永續發展而努力。我們期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州暨南、北加州市場的首選金融策略夥伴。」

金城銀行有37年社區銀行的經驗，有關該行最新資訊請參閱網站 www.goldenbank-na.com。金城銀行休士頓百利總行的地址是9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話:888-320-3838。

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