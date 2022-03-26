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哈里斯縣房價增幅40年新高 自用住宅平均漲15-30%

編譯組／綜合報導
哈里斯縣商用地產平均增幅為18%。(估值局臉書)
哈里斯縣商用地產平均增幅為18%。(估值局臉書)

哈里斯縣地產估值局（Harris County Appraisal District）整理2022年度的房地稅單時發現，今年的房地價值暴增，連首席估值官都稱為「40年來僅見的暴漲」。自用住宅平均漲價15%至30%，商業地產平均增幅為18%。

首席估值官Roland Altinger指出，哈里斯縣今年度的房地價格漲幅驚人，「我在房地產界服務40年以來，從來沒有看過這樣大的年度增幅」。

Roland Altinger還在估值局首頁（www.hcad.org）準備了一個八分鐘影片，為民眾說明今年度的漲幅為何那麼大。他強調，德州的法律規定，估值局進行房地產估價時，都必須百分之百依當年1月1日的「市價」評定，也就是這塊地產當時能夠賣出的價格。

自用住宅部分，歷史新高的增幅主因是人口增加快、房貸利息低、遠距工作越來越普及，以及新屋供給趕不上需求。新建屋宇供應不足的問題由來已久，正常情況下空屋餘額應該可供六個月市場需求，但哈里斯縣這六年來都低於三個月，空屋供應在2021年1月還有1.7月的餘裕，到了2022年1月已降到1.4個月。

因此Roland Altinger解釋，供需失調導致今年自用住宅成交價，增加了15%至30%，超過95%的自用住宅價格都增加了至少20%以上。

房市的熱絡也可以從成交量與價格看出：獨棟屋的買賣數量在2021年達到10萬6229間，比2020年的9萬6271間增加10.3%；平均價2021年達到37萬6075元，比2020年的32萬4069元增加16%。

哈里斯縣的住宅價值2022年度普遍增加，幅度在15%至30%間。（哈里斯縣估值局...
哈里斯縣的住宅價值2022年度普遍增加，幅度在15%至30%間。（哈里斯縣估值局）

商用地產部分，包括出租公寓、倉庫、辦公大樓、零售店家、醫療處所、醫院、旅館與閒置空地。出租公寓的平均漲幅最高達24%，倉庫居次20%。出租公寓的占比也最高、達29%，零售店家23%，倉庫19%，辦公室16%。閒置空地的需求自2020年開始大幅增加，包括Aldine、Klein、Tomball、Cy-Fair、Katy與休士頓學區

至於民眾對自家房屋核定價格有疑問的，Roland Altinger也鼓勵納稅人申訴或申請減免。對自家房屋評定價值有疑問的，可以依照通知函內的說明提出異議申訴（protest），但最快的方式還是上估值局的iFile系統（www.hcad.org/iFile） 。

申請減免的部分，Roland Altinger強調，納稅人可以先透過估值局線上查價系統，確定自家房屋是否已經列入應有的減免名單，如果沒有則應該補申請，稅率最低可降至10%。

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