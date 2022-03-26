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僑務促進委員宋明麗 獲福爾摩沙獎章

【休士頓訊】
宋明麗感謝大家的支持。（宋明麗提供）
宋明麗感謝大家的支持。（宋明麗提供）

僑務委員會委員長童振源首度造訪休士頓，23日在僑教中心頒發「福爾摩沙」獎章給深耕休士頓僑社多年、且貢獻良的僑務促進委員宋明麗。

宋明麗致謝詞時強調應該得到這個獎章的是她的三個恩師，已故的世界台灣商會總會前祕書長吳文馨、已故的前行政院顧問李席舟，還有今年92歲住在加州退休社區的葉李麗貞，她感恩他們的教導。

好友們共同祝賀宋明麗獲得獎章 。（宋明麗提供）
好友們共同祝賀宋明麗獲得獎章 。（宋明麗提供）

僑務委員陳建賓在致詞時表示，宋明麗長期在北美帶領各項推動台灣的僑務工作，而頒發給她這「福爾摩沙」獎章。這不只是宋女士個人的榮耀，也是休士頓全體僑界的榮耀。

僑務委員會委員長童振源（左），頒發「福爾摩沙」獎章給深耕休士頓僑社多年，且貢獻良...
僑務委員會委員長童振源（左），頒發「福爾摩沙」獎章給深耕休士頓僑社多年，且貢獻良的僑務促進委員宋明麗。（宋明麗提供）

他同時指出，宋明麗是高雄人，1982年來到美國，1984年即創業，當年是最年輕明亮又美麗的女企業家。她長期以來支持台灣的無私奉獻，以及她待人既親切又細膩，還有領導者明快的決策風格，令人佩服。

宋明麗姐不僅是一位成功的事業經營者，也是一位慈善家以及調和鼎鼐的僑界領袖，不僅在商會、同鄉會、FAPA、傳統基金會等等社團運籌帷幄。在幾次大型全僑支持台灣的活動中包括總統數次來訪，以及任何可以為台灣在國際社會上發聲的場合，都全力以赴，使命必達。

台美學會會長楊朝諭、台商會顧問周政賢、文化導覽創辦人張世勳、台鄉會會長陳逸玲、前會長吳振成、台灣人公共事務會(FAPA)代表周建佑等及吳真惠、宋明繡等多位好均到場觀禮，場面熱烈。

休士頓 加州 退休

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