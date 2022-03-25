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功在僑社 牟呈華獲頒福爾摩沙獎章

休士頓訊
童振源(左)頒贈福爾摩沙僑務專業獎章給牟呈華。（僑教中心提供）
童振源(左)頒贈福爾摩沙僑務專業獎章給牟呈華。（僑教中心提供）

僑務委員會委員長童振源3月22日在休士頓華僑文教服務中心，頒贈福爾摩沙僑務專業獎章給僑務諮詢委員牟呈華，感謝他在僑社長期服務，及興學推動華語文教育

僑務委員陳世修及劉秀美、僑務諮詢委員楊朝諄等僑務榮譽職人員，海華文教基金會董事長吳明穎、駐休士頓台北經文處處長羅復文、休士頓文教中心主任陳奕芳及副主任黃依莉等超過50位，來自休士頓及達拉斯兩地各界的親朋好友在場觀禮，牟呈華豐沛人脈一覽無遺。

童振源致詞時表示，牟呈華在達拉斯推動僑務及僑教工作達50年，貢獻良多，服務僑界期間成立達拉斯華人活動中心及華興中文學校，對於團結海外僑社、培植當地僑青不遺餘力。他強調，很高興在牟委員80大壽親自到休士頓頒授奬章做為賀禮，希望牟委員持續提攜後進，永久傳承；今年適逢僑委會成立90周年，也祝賀僑委會生日快樂。孟敏寬則分享牟呈華的事蹟，認為他畢生致力發揚傳統文化，先後擔任華興中文學校校長及董事長，持續努力推展僑務工作和傳承教育工作，奉獻精神令人感佩，很感謝他對自己的提攜與栽培。

牟呈華致謝詞時真情流露，感謝童振源遠到頒贈獎章給予勉勵，並表示自幼成長於華興育幼院，深受國家扶育社會關愛，回饋僑社是分內事，因此在1974年結合當地僑社力量成立達拉斯華人活動中心，持續運作服務華人社區；他回憶，1977年返國晉見蔣夫人，夫人叮囑務於海外傳承中華文化，返美後就和好友成立華興中文學校，由當初的92名學生現已增長到1400多名學生。對於在休士頓及達拉斯兩地的僑界好友，不分藍綠前來祝賀，他十分感激，並期盼海外僑社在童振源領導下更為興盛茁壯。

羅復文 (左五) 及陳奕芳(右一) 都表示牟呈華獲獎眾望所。（僑教中心提供）
羅復文 (左五) 及陳奕芳(右一) 都表示牟呈華獲獎眾望所。（僑教中心提供）

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