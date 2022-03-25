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北美首見 休士頓台灣文化藝廊啓用

休士頓訊
童振源（左六）主持台灣文化藝廊啟用典禮。（僑教中心提供）
童振源（左六）主持台灣文化藝廊啟用典禮。（僑教中心提供）

休士頓華僑文教服務中心近日完成室內「台灣文化藝廊」的布展工作，僑務委員會委員長童振源特地前往主持啓用典禮。

童振源於3月23日和文教中心主任陳奕芳、僑務委員張世勳、劉秀美、陳美芬及陳建賓，以及僑務諮詢委員宋明麗、賴江椿、鍾桂堂及海華文教基金會董事長吳明穎等人共同剪綵，並進行揭牌。文化藝廊的展品將永久展出，提供在地民眾了解台灣文化的管道。

童振源希望藉由文化藝廊的啟用吸引更多外國訪客造訪文教中心，藉由小小文化櫥窗展現台灣的多元文化及軟實力，也提升文教中心的服務功能。斯坦福（Stafford)市議員譚秋晴則表示，很高興能參與剪綵，為台美文化交流展開新頁。啓用典禮之後由中心台灣文化導覽團隊引導觀禮群眾欣賞藝廊展品，並由長期擔任解說員的僑務顧問陳逸玲以英語介紹，藉由展品娓娓道來台灣400年的文化及移民歷史。

客家文物區展現客家大院風貌。（僑教中心提供）
客家文物區展現客家大院風貌。（僑教中心提供）

陳奕芳指出，台灣文化藝廊的發想和宋明麗所倡議的「台灣文化導覽（Splendor of Taiwan)」專案密不可分。這個專案在民國97年實施以來，已有逾10萬人次在地學校師生及企業人士參與，團隊藉由台灣節慶文化及民俗多面向宣傳台灣，在僑學界極具口碑。但團隊希望更上一層樓，將觸角延伸到台灣歷史、藝術及族群文化，在爭取各方協助及支援後，23日終於將成果公諸於世。

文化藝廊展品係以文化部前身行政院文化建設委員會所提供的「文化百寶箱」為基礎，再匯集各方文物傳達台灣文化萬象，充分展現當地僑團與國內單位的合作無間。據了解，著名畫家陳澄波的複製畫是由達拉斯及休士頓兩地的台灣同鄉會引介，北美台灣研究學會威州分會才贈送給文教中心；客家文物展區由休士頓客家會成員合力募集文物、親手布置；展示台灣傳統及金光布袋戲的布袋戲工作坊，則由張世勳及志工陳嘉倫等人合作彩繪。而十分吸晴的故宮文物複製品當然由國立故宮博物院提供。

「台灣文化藝廊」字身五彩繽紛，呈現台灣著名自然景點。（僑教中心提供）
「台灣文化藝廊」字身五彩繽紛，呈現台灣著名自然景點。（僑教中心提供）

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