休士頓亞裔商會4/1開課 傳授做生意竅門

休士頓亞裔 商會即將於4月1日，開始為期四周的Supplier Diversity Academy，課程活動包括現場及網路兩部份，第二季會期首發現場課程日期時間定於4月1日上午11時至下午1時，地點在亞裔商會辦公室。

Supplier Diversity Academy 透過課程可以幫助學員做準備，為自己的生意贏得標案，爭取更多商機。而且這個課程是針對少數族裔、女性、退伍軍人所擁有的生意提供幫助；透過設計的課程，學員可一步步學習如何讓買家看到自己的產品而出價， 使自己成功贏得生意。

尤其課程教師都是由來自主要大企業及政府公共部門的決策者擔任，學員循序漸進地研究標案，學習申請程序，而且認識到如何呈現出色的自我介紹以成功出擊。而在課程陸續展開的過程中，學員更可以把握機會多多交流互動，並使自己為潛在的買家注意到。

課程講師來自蜆殼石油 、H.E.B.超市、Chase銀行、休士頓港務局、Metro、聯合航空及Lone Star College等。課程主題含概：認證、尋找標案、如何申請、如何製作一個穩操勝券的自我介紹影片、如何談判等。課程除親自參加的首發時段外，其餘為自己選擇時段在商會專門網路學習平台上進行。

課程費用為200元，將於報名並通過認可後繳交。亞裔商會Bronze級及以上等級會員為免費參加。登記報名請至 asianchamber-hou.org/sdacademy。