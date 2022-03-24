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電話詐騙新招 來電通知轉帳 戶頭瞬間歸零

編譯組／綜合報導
最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)
最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

「做賊的喊抓賊」，這是最新的詐騙方式，許多位德州富國銀行(Wells Fargo)客戶上當，每人各損失數千元，大家應該慎防這類的騙術。其中一位婦人，誤以為是銀行來電，結果以付款程式Zelle把錢轉走，讓自己的帳戶「瞬間歸零」。

達拉斯福和市都會區的NBCDFW電視台報導，珍妮佛韋德(Jennifer Wade)有一天帶著五歲孩子到朋友家，讓兩個小孩有伴一起玩耍。她聽到手機響了一聲，從口袋裡取出一看，上面的簡訊說「你的帳戶轉出了2000元，是你授權的嗎？」她緊張的馬上按了「No」。這時電話響了，對方說他是從富國銀行打來的，要幫她處理這個問題。

當時她心中有些疑慮，就問對方，「我怎麼知道這是真的？」那人請她拿出她富國銀行的信用卡，看看手機上顯示的來電號碼是不是跟信用卡背面所列的一樣。她看過一眼，號碼確實一樣，她相信了那人話。那人表示有駭客侵入了她的帳戶，現在她必須把帳戶裡所有的錢轉到另一個戶頭裡，否則錢會被駭客偷光。那人指示珍妮佛，用付款程式Zelle把錢轉走，這是富國銀行與幾家大銀行開發出的應用程式，絕對不會有問題。

珍妮佛進入富國銀行應用程式，啟動Zelle，那人叫珍妮佛打入她自己的電郵地址和手機號碼，這代表自己是收款人，這時手機又響了一聲，銀行送來一個六位數密碼，那人要珍妮佛把那個碼唸給他聽，接著那人告訴她手續已完成，跟她說bye。她馬上發現自己上了當，趕緊打電話給銀行，但銀行的人說帳戶裡的3000多元全數不見了。

全國消費者聯盟(National Consumers League)副總裁布瑞奧(John Breyault)指出，如果是銀行的系統防護不周，讓歹徒得以侵入帳戶，銀行必須負責，但如果是帳戶主人自己動手轉帳，銀行沒有責任，所以消費者要自己多小心。

珍妮佛指出，後來她去比對那人的800號電話和銀行的電話，發現其實有一個數字不同，她跟銀行多次交涉，但銀行不肯補償她的損失。

手機 信用卡 駭客

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