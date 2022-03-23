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疫苗合約爭議 德州哈里斯縣長辯「經得起檢視」

編譯組／綜合報導
哈里斯縣長伊達戈為新冠疫苗合約出面辯護。（KPRC）
哈里斯縣長伊達戈為新冠疫苗合約出面辯護。（KPRC）

2021年新冠疫苗合約引發的法律爭議，導致檢警2022年3月搜查哈里斯縣(Harris County)縣府。縣長伊達戈（Lina Hidalgo）22日花了21分鐘面對媒體質疑，不過她說她因為法律限制，無法細說合約內容與審查過程，只是一再強調，「就我所知，我對此案的作為一切都經得起檢視」。

面對媒體質疑為何不敢直言，伊達戈說她非常願意開誠佈公，但是法律有法律的規定，她只希望調查結果能還原全部事實。伊達戈強調，整件事感覺起來黑幕重重，這是因為「有人想讓它變得黑幕重重」，所有的指控都只是偏頗之言。

不過，從法院紀錄來看，疫苗合約似乎另有隱情。第一，合約競標者共有三方，一是Elevate Strategies公司，由政商關係良好的Felicity Pereyra營運，另外兩家則是德州大學的健康科學中心(Health Science Center)與西裔官員協會(National Association of Latino Elected and Appointed Officials)。

第二，據稱Felicity Pereyra知道競標內情並參與競標審查，而且檢方取得的證據顯示，曾有內部討論指出，「絕對不能讓德州大學得標，我們得把德州大學擋在門外，然後繼續辦我們該辦的事」。媒體先前發現的線索之一是，德州大學的評分事實上高於Elevate Strategies。

德州 疫苗

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