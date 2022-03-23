強行登機被拒 聯邦參議員克魯茲碰了一鼻子灰

波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃檯交涉過程。(Reddit／Chron.com)

德州 聯邦參議員泰德克魯茲 (Ted Cruz)又因度假鬧出新聞，他20日(周日)下午在黃石公園附近的小機場 ，錯過登機報到時段還想強行登機，與票務人員和警察爭吵時引起民眾圍觀錄影。

民主政治中，政府官員經常口中自稱為公僕，但心裡卻把自己當成人民的主子，克魯茲可說是這種兩面作風的典範，因此即使是保守的德州人，大多也對他極為反感。Reddit網站上登出一段視頻，克魯茲在蒙大拿州的波茲曼黃石國際機場(Bozeman Yellowstone International Airport)美國航空公司的票務櫃檯，與兩名票務人員激烈爭吵。

票務人員告訴克魯茲他誤掉報到(check in)的時段，所有機位都已劃給其他乘客，但克魯茲不肯罷休，聲稱自己有要事，要求票務人員把一個位子讓給他，但票務人員不肯，引起克魯茲不快，雙方遂起了爭執。隨後票務櫃檯傳呼機場警局，警員要求克魯茲改航班，當民眾聚集過來看熱鬧時，克魯茲可能心虛，迅速離開櫃檯區域。

該機場的副總監亨弗瑞(Scott Humphrey)後來向詢問的媒體表示，克魯茲後來改搭當晚的另一班機返回華府；克魯茲周一出席參議院的大法官提名人審核聽證。網友對那兩名票務人員和警察表示嘉許，他們堅持原則沒有退讓給擺官架子的人，讓克魯茲碰了一鼻子灰。

克魯茲在去年2月中旬因為度假上了頭條新聞，正當世紀大寒侵襲德州，數百萬人停電停水缺食物的時候，他帶著妻小搭飛機到墨西哥避寒勝地坎昆(Cancun)度假，他穿著短褲喝冷飲的照片被放上社群媒體後引發民怨沸騰，他發現大事不妙，臨時買機票回到德州「共體時艱」，許多州民至今仍然對他恨得咬牙切齒。