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德州3月通訊投票被拒達13% 不少人認為是「選票打壓」

編譯組／綜合報導
德州三月初選，通訊投票被拒率高達13%。(哈里斯縣選務辦公室)
德州三月初選，通訊投票被拒率高達13%。(哈里斯縣選務辦公室)

當八分之一的德州通訊選票被丟棄時，許多人認為，這就是「選票打壓」。

德州論壇報分析報導指出，在德州20個選民最多的縣中，有16個縣投出的1萬8742張選票被認為不符規定。根據美聯社，在對該州254個縣中的187個縣進行調查後，今年有2萬2898張通訊選票被拒絕，占總數的13%。

正常的通訊選票拒絕率為2%，2020年總統大選中，被拒絕的通訊選票比率是1%。

德州州級（及以上）共和黨人希望在去年的德州選舉上收緊發條，他們稱，此舉是對2020年選舉中普遍存在的違規行為和弊端的回應，但這些情況並未經證實。

這些違規行為的「抱怨」，始於前總統川普於2020年競選連任中，輸給拜登的不滿，以及其在許多州企圖推翻投票結果所做的各種努力。

這場選舉也大大削弱民主黨人普遍認為「德州不是個共和黨州，而是個投票率較低的州」的想法。總統大選舉德州投票率很高，共和黨贏得整個德州，並在立法機構中提高共和黨席次。

但抱怨的贏家與抱怨的失敗者，在政治、德州或其他地方都不是什麼新鮮事。由於這位前總統對他的落選大發雷霆，德州州長、副州長和最高立法機構去年計畫了這場投票法改革。

在民主黨人喧鬧和暫時有效的反對下，德州州長艾伯特（Greg Abbott）簽署一項新的德州投票法，包括禁止24小時投票、禁止免下車得來速投票（drive-thru voting），更改通訊投票申請方式，包括新的身份認證要求等，許多選民感到困惑。

投票法改變通常會訴諸法庭，法官們經常會發現歧視和剝奪選舉權，無論是投票、選舉還是重新劃分選區等。

德州這項新的投票法在一些同樣熟悉的基礎上也受到挑戰，但規則已經改變。

德州和其他有歧視歷史的州，過去常常需在做出改變前獲得聯邦許可。然此情況不再如此，因此州政府更容易做出過去可能無法獲得批准的改變。

雖然法官們仍在研究如何解決，但選舉仍在進行。在新法律出台的第一次選舉，約每八張通訊選票中，就有一張被拒絕。

根據這些選民的居住地和他們投票方式，這些數字足以改變某些結果。美聯社報導，在哈里斯縣，19%通訊選票被拒，即近7000張。相比之下，這個德州最大的縣在2018年上次期中選舉中，僅有135張通訊選票被拒絕。

然而，德州並沒有很多選票可被扔掉。初選的投票率實際上很低，該州82.5%登記選民並未投票，約1420萬人。參加投票選民中，共和黨略低於200萬，民主黨略高於100萬。

德州紀事報評論稱，在低投票率的選舉中，選民相較有更大影響力。新的投票法限制投票後，被拒絕的近2萬3000張選票聽起來，幾乎像是犯罪。

評論指出，「他們會找到他們長期尋求但從未被證明的證據，證明選舉被篡改。至少他們知道這次是誰幹的--我們其他人也知道。」

通訊投票 德州 共和黨

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