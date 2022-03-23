中國堅持清零 美不好過

中國新冠疫情 ，近期又有反彈之勢。包括深圳、東莞及吉林等五個重要工廠城市，相繼封城 抗疫，此舉對供應鏈 造成的衝擊不言而喻。考慮到美國對「中國製造」的依賴程度較高，中國堅持的清零政策，其實也深刻影響著遠在大洋彼岸的美國消費者。

中國製造業，份額約佔全球的三分之一；當中國政府忙於應付反彈的新冠疫情之時，受其嚴格執行「清零」政策的影響，許多跨國公司的生產也被打亂。例如封城中的深圳，有代工之王富士康，是生產蘋果手機與其他蘋果產品的重要工廠。同樣處在封城中的吉林與長春，有豐田與大眾汽車。他們都因為當地封城，生產受不同程度影響。雖然這些工廠都在積極釋放生產轉移信號，但短時間內，找到可以替代例如中國深圳這般擁有巨大生產能力的城市，幾乎是不可能完成的任務。

除了生產受到影響外，中國的清零政策，還對物流形成衝擊。在深圳等港口城市宣佈封城以後，將一個集裝箱從中國運到美國西海岸的運費，已漲至1萬6300元以上。據德國市場和消費者數據公司STATISTA的統計，集裝箱的運費已是去年同期的三倍，是兩年前的12倍。不斷高漲的海運成本，企業勢必無力獨自承擔，最終會通過漲價，將其轉移到消費者身上。

海運的日子不好過，空運也面臨新的困難。中國民航局日前宣佈，5月1日前，將調整部分上海入境的國際客運航班，將他們分流到中國其他城市。該措施在為上海新冠感染者與密切接觸者騰出更多隔離空間的同時，也讓出口延遲，使空運成本增加。而國際貨運成本高漲，也是當前美國通貨膨脹嚴重的原因之一。

倘若一次徹底封城，疫情就不再反彈，那麼對供應鏈造成的破壞，或許可以算「有捨有得」。不過從中國抗疫兩年多的經驗來看，疫情並沒有辦法長久的清零，而是會變種、會反彈。加之全球當前主流抗疫思路，都是與疫情共存；中國想要清零，除非閉關鎖國，否則就擋不住境外輸入病例。而全球高度一體化的今天，閉關鎖國之後果，與當下遭西方聯合經濟制裁的俄羅斯無異，本國經濟有崩跌風險。

封城清零，無論是從抗疫結果，還是對經濟的影響看，都有些吃力不討好的感覺。中國何不與西方各國一道，對疫情採取「共存」態度。面對Omicron變種病毒的反撲，與深圳一衣帶水的香港，同樣疫情嚴重，卻沒有採取封城的手段抗疫。這或許是中共的嘗試，希望抗疫中的「一國兩制」，能讓中共醒悟，將自身對抗擊新冠的認知與全球接軌。如此這般，飽受物價飛漲困擾的美國消費者，也可以迎來寶貴的喘息之機。