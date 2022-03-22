我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

AAA：汽車保險 冰雹索賠案最多

休士頓訊
冰雹索賠是否包含在汽車保險內，車主應細看保險內容。(本報檔案照)
冰雹索賠是否包含在汽車保險內，車主應細看保險內容。(本報檔案照)

德州最暴烈的氣候季已開始，在汽車保險索賠中，以冰雹(hail)的索賠案件最多，美國汽車協會AAA呼籲居民把車險仔細審查一下，確定遭到冰雹損害後可以得到理賠。

AAA也做汽車保險(auto insurance)的生意，去年客戶索賠的案件中，有9%是因為車子被冰雹打壞，每個案件的平均索賠金額是5700元。去年3月25日一個強烈風暴系統侵襲德州，奧斯汀所在的查維斯縣(Travis County)以及福和市所在的塔倫特縣(Tarrant County)出現極多的冰雹損害索賠，有些冰雹竟有棒球那麼大。

AAA德州分會發言人阿姆布魯斯特(Daniel Armbruster)指出，春季是龍捲風頻繁的時節，夏季秋季則有颶風，因此現在正是檢視汽車保險細節的時候，如果是只保責任險(liability insurance)，自己車子的損壞不能索賠，在德州的車險中，四分之三是保全險(comprehensive insurance)，全險通常會包括冰雹的損害，但每一份保單都不同，所以要詳細檢視是否有明文規定。

另一個要檢視的項目是洪水險(flood insurance)，如果是貸款買的車，而且車主是住在洪水區，銀行一定會要求車主買洪水險。如果不是住在洪水區，車主可以自行斟酌是否需要洪水險。洪水險有30天的等候期(waiting period)，如果今天聽說下周將有超級颶風來襲，這時才打電話給保險經紀人買洪水險，到時候車子被淹壞了，保險公司不會賠償。

阿姆布魯斯特提醒居民要留意氣象報告，如果有可能會下冰雹，最好把車子停在車庫或有頂棚的地方，如果做不到這一點，可以用厚毯子把車身包住，並用繩索把毯子綁牢。如果不用向保險公司索賠，就不用掏腰包付抵減額(deductible)。

洪水 保險 德州

上一則

馬州初選日延至7月19日 選民登記改6月28日截止

下一則

芝2大機場 積極準備迎接疫後旅遊潮

延伸閱讀

拒不下架「淫穢」書籍　德州圖書館長被開除

拒不下架「淫穢」書籍　德州圖書館長被開除
南湖市長推特發布反變性女強人哏圖惹議

南湖市長推特發布反變性女強人哏圖惹議
稱傑出女性是「男人」 德州檢察長推文被標仇恨行為

稱傑出女性是「男人」 德州檢察長推文被標仇恨行為
德州福和市野火肆虐 州長簽11縣災難聲明 煙灰蔓延至休士頓

德州福和市野火肆虐 州長簽11縣災難聲明 煙灰蔓延至休士頓
批德佛、州法規極端紐森：歡迎搬來加州

批德佛、州法規極端紐森：歡迎搬來加州
德州打壓變性人 加州招手歡迎擬提供庇護所

德州打壓變性人 加州招手歡迎擬提供庇護所

熱門新聞

竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)

德州西南大學9死車禍 13歲兒童駕駛逆向行車闖大禍

2022-03-17 21:42

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...