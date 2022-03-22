AAA：汽車保險 冰雹索賠案最多

冰雹索賠是否包含在汽車保險內，車主應細看保險內容。(本報檔案照)

德州 最暴烈的氣候季已開始，在汽車保險 索賠中，以冰雹(hail)的索賠案件最多，美國汽車協會AAA呼籲居民把車險仔細審查一下，確定遭到冰雹損害後可以得到理賠。

AAA也做汽車保險(auto insurance)的生意，去年客戶索賠的案件中，有9%是因為車子被冰雹打壞，每個案件的平均索賠金額是5700元。去年3月25日一個強烈風暴系統侵襲德州，奧斯汀所在的查維斯縣(Travis County)以及福和市所在的塔倫特縣(Tarrant County)出現極多的冰雹損害索賠，有些冰雹竟有棒球那麼大。

AAA德州分會發言人阿姆布魯斯特(Daniel Armbruster)指出，春季是龍捲風頻繁的時節，夏季秋季則有颶風，因此現在正是檢視汽車保險細節的時候，如果是只保責任險(liability insurance)，自己車子的損壞不能索賠，在德州的車險中，四分之三是保全險(comprehensive insurance)，全險通常會包括冰雹的損害，但每一份保單都不同，所以要詳細檢視是否有明文規定。

另一個要檢視的項目是洪水 險(flood insurance)，如果是貸款買的車，而且車主是住在洪水區，銀行一定會要求車主買洪水險。如果不是住在洪水區，車主可以自行斟酌是否需要洪水險。洪水險有30天的等候期(waiting period)，如果今天聽說下周將有超級颶風來襲，這時才打電話給保險經紀人買洪水險，到時候車子被淹壞了，保險公司不會賠償。

阿姆布魯斯特提醒居民要留意氣象報告，如果有可能會下冰雹，最好把車子停在車庫或有頂棚的地方，如果做不到這一點，可以用厚毯子把車身包住，並用繩索把毯子綁牢。如果不用向保險公司索賠，就不用掏腰包付抵減額(deductible)。