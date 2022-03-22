美南銀行清寒獎助學金 開放申請

由美南銀行所舉辦的「美南清寒獎助學金」已開放申請。凡應屆高中畢業生皆可報名申請。申請截止期至2022年5月截止，預定在2022年6月於美南銀行總行內舉行頒獎儀式。

「美南清寒獎助學金」由美南銀行董事會共同協議創設於2005年。其目的為表彰及獎勵優秀清寒應屆高中畢業生為主，資助弱勢族群學子，部分大學費用，以鼓勵優秀學，為社會培養未來專業人才。

獎助學金申請資格將不局限於美南銀行客戶，審核標準由美南獎助學金評審委員會負責。在每年應屆申請學生中評出成績優秀前5名學生。依據申請者所提供的在校課學業成績、課外社區服務相關證明資料、在學期間曾參加各種活動情況，或其他活動比賽的得獎資料等，例如演講比賽，運動比賽，學校樂團等，和家庭經濟狀況財務證明(收入)、兩封介紹信教師推薦信、及學生自我介紹信兩頁。有鑑於疫情 影響，在課外社區服務和學期間的各種活動的評審會將保留和調整審核標準。

評選委員會在截止日後，開始審理評選，隨後會公布獲獎者名單，並以郵寄、郵件等方式各別通知獲獎者 。舉凡相關具體申請規定及資格要求、申請表格下載及相關詳情可至美南銀行網站查詢：www.swnbk.com；或至美南銀行各分行索取申請表格，亦可洽詢美南銀行公關Ling Chuang(莊幃婷)713-272-5045，或email： [email protected]。