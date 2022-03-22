第一銀行主導大成鋼集團8500萬聯貸案

第一銀行於3月22日完成大成鋼集團旗下TCI Texarkana Inc.8500萬美元聯貸案簽約，本案係第一銀行休士頓 分行成立以來首件統籌主辦之聯貸案，另邀請土地銀行及兆豐銀行參貸。

TCI Texarkana Inc.為大成不銹鋼工業股份有限公司全資持有之孫公司，大成鋼集團為美國最大進口不銹鋼材、鋁材及工業扣件之批發業者，兼具製造商與通路商角色，並透過自行研發之電子商務B2B網路下單系統，搭配美國當地發貨倉庫，達到即時出貨暨降低成本之優勢。在美國政府推廣「美國製造」政策及兆元基礎建設法案(IIJA)政策挹注之下，將帶動鋼、鋁材需求續增，而在該集團之市場競爭力及垂直整合優勢，未來營運拓展前景可期。

第一銀行長期協助提供台商核心企業與境外關係企業融資 服務，全力支援企業架構全球事業版圖，自去年底主辦友嘉美國8400萬美元聯貸案後，再次獲得台商海外布局之聯貸案統籌主辦機會。依據REFINITIV(前B.P.)最新資料顯示，第一銀行於2021年聯貸管理銀行(Bookrunner)排名第4名，市占率達8.56%，表現亮眼。未來第一銀行將持續串聯海內外經營據點，密切掌握企業需求，攜手客戶在地化發展，成為企業布局全球產銷最堅實的金援後盾。