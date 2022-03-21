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美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

假冒中國官方 台生遭詐財 駐休士頓經文處提醒防騙

【休士頓訊】
近來屢有台灣留學生遭到不明人士詐騙。(Unsplash)
近來屢有台灣留學生遭到不明人士詐騙。(Unsplash)

電話詐騙日益猖獗，近年持續有在美學生遭假冒為中國警方或中國總領館人員的不法分子，聲稱當事人在中國大陸涉及犯罪案件，脅迫當事人匯款至指定帳戶，且不得對外張揚，否則將被遣送離美且入獄。案件當事人雖未曾到過中國大陸，卻在不法分子言語壓力下，受騙逕行匯出鉅額款項。事後察覺有異，已難以追回匯款。

亦有學生接到電話語音留言，表示為美國知名品牌快遞公司，通知含有個人資料之包裏被誤寄到中國，須與中國警方連線合作，先提供個人護照或證件做為證明，才可免除跨國犯罪責任。雖期間未匯款予歹徒，但是個人資料已經揭露。

休士頓台北經文辦提醒同學們，牢記，接聽來電若是總領館、快遞公司中文語音留言，即可判斷是詐騙電話，應毫不猶豫立即掛斷電話。

電話裡要求提供個人銀行帳戶資料或是要求轉帳匯款，即可判斷是詐騙電話，應毫不猶豫立即掛斷電話。

對聲稱來自總領館、快遞公司、銀行、美國有關政府部門等單位的電話，請採取防詐騙「一聽．二掛．三查」的口訣。

一聽，聽清楚對方在電話中說什麼，有無要求提供個人資料或銀行帳戶資訊等。

二掛，聽完後，立即掛電話，並記下號碼及電話內容。

三查，向相關部門查證電話的真實性。若有疑慮亦可通報警方或經文處急難救助專線832-654-6041尋求協助。

切勿依據電話指示匯出任何款項或提供個人身分證件。萬一不慎將護照資料提供給不肖人士，可立即向本處申換護照。

若詐騙受害，除立即向警方報案及通知銀行止付外，亦可向美國聯邦調查局（FBI）https://www.ic3.gov.default.aspx或聯邦貿易委員會(FTC) https://www.ftc.gov之網站提出申訴備案，並留下報案頁面資料，以防個人資料被詐騙集團盜取冒用之後續責任。

最後駐休士頓辧事處希望同學們抵美後，多參與同學會活動，除汲取學長姐的生活經驗，並可與辧事處教育組密切聯繫。留學期間多發揮友好互助精神，遇同學有不尋常的借貸情形，應多加關心詢問，協助確認，防詐騙於未然。

詐騙集團 休士頓 教育

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