達拉斯中華書畫協會 慶祝成立25周年

DCAA年會嘉賓及會員合影。（DCAA提供）

達拉斯中華書畫協會3月12日在QD中文學校，舉辦了兩年來的第一場盛大集會，熱烈慶祝協會成立25周年，推出製作精美的紀念畫冊「墨香筆韻｣，慶祝晏靜女士接替雷麗前會長，榮任協會第六任會長。

DCAA榮譽藝術顧問李中華致辭並捐贈協會1000美元。（DCAA提供）

新任會長晏靜致辭。（DCAA提供）

當天下午1點， 與會者陸續進場。到會嘉賓共有80多位，包括協會總顧問谷祖光，協會名譽顧問李中華，書法 家陳啓雄，主流畫家張翔、範宇， 乒乓球協會會長劉偉中等。

卸任會長雷麗致辭。（DCAA提供）

一點半鐘，主持人秦明霞宣布大會開始。剛卸任的前會長雷麗首先發言。她總結了在過去的四年裡，如何團結達城地區的100多名書畫愛好者，把協會辦成了一個面向全球的中華書畫藝術推廣平臺。她回顧了如何高效地編印了精美的紀念畫冊「墨香筆韻｣，以及成功申請協會為德州 501c非營利組織的經過。雷麗最後熱烈祝賀晏靜擔任協會第六任會長。

前會長何嘉雄隨後發言，他講述了他當年激勵雷麗朝書畫藝術方面發展的故事。

新會長晏靜接着致詞，她首先感謝大家、尤其是總顧問谷祖光和前會長雷麗對她的信任。隨後讚美雷麗在過去四年裡領導協會取得的巨大成績。並介紹她作爲主編兼藝術總監，與趙軒主編及畫冊編委會緊密合作，成功編印「墨香筆韻」紀念畫冊的心路歷程。她還詳細勾畫了協會未來兩年的發展計畫。

晏靜接着特別感謝谷祖光、李中華等前輩的到會和支持，感謝衆多藝術家會員為大會慷慨捐贈書畫作品，以及所有義工的無私奉獻。

晏靜最後介紹了新的理事會成員：執行長何秋媚，副會長張國駿、丹青、許迅、姚振華， 理事王楠、秦明霞、李曉紅、林鴻。

DCAA總顧問谷祖光致辭。（DCAA提供）

隨後發言的還有總顧問谷祖光，名譽顧問李中華，顧問主席李慶民，「點火人」張安琪。92歲高齡的李中華發言時聲若洪鐘。他還當場慷慨解囊，向協會捐贈1000美元,讓大家深爲感動。

發言結束後， 由執行長何秋媚指揮，由付會長、達城著名攝影 家許迅主機的大合照，使大會的氣氛達到高潮。

DCAA顧團主席李慶民致辭。（DCAA提供）

大合照之後，與會的朋友們聆聽了盧衛平老師優雅的二胡演奏，觀賞了晏靜會長、陳啓雄老師、及鄧衛平老師的精彩書畫表演。

三點半鐘，主持人秦明霞宣佈大會按時結束，圓滿成功地慶祝協會成立25週年。並感謝大家一直以來的信任、支持、和捐贈。