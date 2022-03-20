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福和野火肆虐 州長簽11縣災難聲明 煙灰蔓延至休士頓

編譯組／綜合報導
在強風和乾燥天候狀況下，伊斯特蘭綜合野火已焚燒超過4萬5000畝。（美聯社）
在強風和乾燥天候狀況下，伊斯特蘭綜合野火已焚燒超過4萬5000畝。（美聯社）

福和市（Fort Worth）以西約120哩處發生的「伊斯特蘭綜合野火」（Eastland Complex fire）多處野火，18日在強風和乾燥天候條件下，已焚燒超過4萬5000畝，燒毀數十棟房屋，迫使阿比林（ Abilene）和其他城鎮民眾疏散，也造成一名幫助人們逃離的警務人員不幸遇難。

在18日記者會上，德州州長艾伯特（Greg Abbott）簽署11個縣的災難聲明（disaster declaration），並表示未來恐視情況增加更多地方。

艾伯特說，強風和乾燥的天候條件，給消防人員帶來挑戰，滅火飛機在野火上空飛行，以遏阻火勢，但17日的強風不得不阻止這項措施。

根據德州農工林務局（Texas A&M Forest Service），目前主要的損失發生在伊斯特蘭（Eastland）、科曼奇（Comanche）和布朗（Brown）縣。Rising Star和Gorman地區則處於高風險中，官員們呼籲民眾撤離。

艾伯特說，截至18日晚上，來自22個縣，13的州級單位和48個地方消防部門努力撲滅大火，「將主要重點放在確保一切可能拯救民眾生命。」

記者會上，艾伯特向伊斯特蘭縣警局警務人員芬利（Barbara Fenley）贈送在德州首府上空飄揚的州旗。芬利在火災中，徹夜拯救民眾的行動中不幸遇難。

根據美聯社，伊斯特蘭綜合野火產生的煙霧和灰燼，蔓延至休士頓地區。該野火由四場獨立的大火組成，焚燒面積超過4萬5000畝。至當晚9時，火勢控制15%。

林業局說，位於Archer、Kleberg、Maverick、Mills、Randall和Starling縣等六處火災，已獲得控制。

雖然德州農工林務局孤星州事件管理團隊（Lone Star State Incident Management Team）尚未宣布引發野火原因，但該單位17日於臉書中表示，「強風和極度乾燥的野草，導致極端火災並迅速蔓延至整片地區」。

林務局並警告，野火可能會影響俄克拉荷馬州堪薩斯州部分地區。

大火導致伊斯特蘭縣強制疏散，包括Gorman和Rising Star與泰勒縣（Taylor）北部。

官員稱，人口不到300人的伊斯特蘭縣卡本（Carbon）鎮受害最嚴重。

報導並稱，位於福和市以西約90哩的Ranger小鎮發生多處火災，大火摧毀該鎮擁有103年歷史的教堂、警局和其他建築。

美聯社報導，目前尚不清楚有多少建築物，在火災中被燒毀。

德州農工林務局發言人福特（Mattew Ford）說，目前無法估計損害情況，「我們首要任務是生命、安全和結構保護」。

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